Al via domani il Festival Ecologia delle Idee sostenuto dalla Regione Lazio, nell'ambito dell'avviso per la valorizzazione dei beni culturali attraverso lo spettacolo dal vivo, organizzato dal Comune di Viterbo in partenariato con i Comuni di Oriolo Romano e Vejano. Le prime tre serate si svolgeranno domani, sabato e domenica a Pratogiardino, alle 21,30, con ingresso gratuito. Tre esperimenti teatrali leggeri e avvincenti, messi in scena dal Teatro stabile delle Arti Medievali, che vedono il lavoro di grandi interpreti del teatro e del cinema italiani intersecarsi con sei lavori di Ana Kostantinovic. Domani Monica Nappo attrice per Woody Allen, Greenaway, Martone, Sorrentino e Servillo propone un suo originale esperimento. Nappo è stata la prima interprete donna a vincere il concorso nazionale per comici, la Zanzara d'oro e alterna nella sua performance ironia e satira. Domani sarà la volta di Antonio Piccolo, vincitore del Premio Platea, assegnato dalla prestigiosa casa editrice Einaudi e dalle direzioni dei Teatri Nazionali italiani. Piccolo propone assieme alle creazioni di Ana Kostantinovic la sua traduzione dell'Amleto in napoletano che il quotidiano La Repubblica ha voluto pubblicare insieme alla versione in lingua partenopea della Tempesta di Shakespeare, curata da Eduardo De Filippo. Domenica arriva Fausto Cabra, attore di punta del Piccolo Teatro di Milano che associa alle creazioni a tema ecologico brani de "L'uomo che ride" di Victor Hugo il romanzo che ha ispirato ai creatori di Batman la figura di Joker. È accompagnato sul palco da Mimosa Campironi che ha ricoperto il ruolo femminile del titolo nel celebre "Romeo e Giulietta" messo in scena da Gigi Proietti al Globe. «Un'altra conferma dell'importanza del lavoro in rete tra più istituzioni e realtà culturali – sottolinea l'assessore alla cultura e all'educazione Alfonso Antoniozzi -. Un lavoro che in questo caso vede la collaborazione di tre comuni: Viterbo, Oriolo Romano e Vejano. Collaborazione indubbiamente proficua che ha consentito di vincere il bando regionale per la valorizzazione delle dimore storiche attraverso la qualità degli eventi proposti». Le tre serate rientrano nell'ambito di Sogno di una notte d'estate, la rassegna di eventi estivi promossa dal Comune di Viterbo – assessorato alla cultura e all'educazione.