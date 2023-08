VASANELLO – Un fine settimana di pura emozione sabato e domenica con il Festival delle Arti visive e musicali, all’insegna di coreografie immersive, spettacoli coinvolgenti e musiche coinvolgenti.

Il primo appuntamento sabato alle 22 in piazza della Libertà con la pittura in azione di “Sinestesi”, a cura di Maurizio Pio Rocchi e Chiara Pavoni, in un connubio imperdibile di danza ed espressioni artistiche visive. Al termine della serata sarà offerto un rinfresco ai partecipanti. Domenica, sempre a partire dalle 22, il festival si sposta all’Arena Polivalente, dove si terrà il Gran Galà a cura della compagnia Lux Arcana. Uno spettacolo imperdibile con fuoco e luci led con un incredibile mix di esibizioni differenti che verranno presentate in scena: acrobazie, danze, fuoco, trampolieri, fiamme e scintille che arriveranno a rapire gli spettatori. Entrambi gli appuntamenti, organizzati dall’assessorato alla Cultura e Manifestazioni per il Tempo Libero sono ad ingresso libero e sono stati resi possibili grazie al finanziamento del Consiglio Regionale di 16000 euro stanziati a sostegno di iniziative idonee a valorizzare sul piano culturale, sportivo, sociale ed economico la collettività regionale. «Ringraziamo il consiglio regionale per le somme erogate – ha dichiarato il sindaco Igino Vestri – un incentivo importante alla promozione delle realtà locali e dello sviluppo culturale, linee programmatiche che da sempre indirizzano l’operato della nostra amministrazione».