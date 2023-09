PROCENO – Domani pomeriggio, a partire dalle 16, non perdetevi l’appuntamento con il festival dell’Aglio rosso di Proceno. Si tratta di una varietà di aglio unica per caratteristiche qualitative e conservabilità, che basa la sua unicità nel legame inscindibile con il territorio dove si è sviluppato ed ancora viene coltivato con sistemi e modalità la cui origine si perde nella storia. La coltivazione e la preparazione dell’aglio rosso di Proceno uniscono la sapienza contadina e quella artigiana che contraddistinguono il territorio procenese, un avamposto laziale incuneato nella Toscana. Il festival si articola in due momenti. Dapprima vi sarà un seminario informativo dedicato prevalentemente ai produttori ma anche a tutti coloro che vorranno conoscere il pianeta dell’aglio rosso di Proceno. Alcuni illustri docenti dell’università della Tuscia di Viterbo entreranno nel merito delle caratteristiche del prodotto, dei sistemi di produzione e della conservazione. A seguire, i protagonisti diverranno gli stessi produttori che presenteranno attraverso stand espositivi e degustazioni in piazza della Libertà le specialità della nostra terra e chiaramente del re della serata: l’aglio rosso di Proceno.

