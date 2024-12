CIVITAVECCHIA – Grande successo per il Festival del Teatro di paglia che per tre giorni ha animato la Cittadella della Musica, e i suoi interni, tra centinaia di appassionati, curiosi e tanti tanti bambini.

Un evento sicuramente fuori dalle righe quello messo in campo dalla compagnia teatrale Qui nt&ssenza, vincitrice di bando dell’amministrazione comunale, che per tre giorni con l’iniziativa ideata e realizzata con la direzione artistica di Floriana Gigli e Marco Restante, ha saputo catturare l’attenzione di grandi e piccini, come si suol dire. Tanti bambini (circa 30 per giornata) hanno partecipato ai laboratori teatrali dell’associazione "Le Radici e le Ali" di Selene Casamassima e Federico D’Alessandris. Ottima partecipazione anche per Coincidenza scenica, lo spazio teatrale aperto a tutti, ha visto oltre 50 partecipanti e una sessione aggiuntiva.

Ma la più grande partecipazione di pubblico si è registrata per gli spettacoli serali che hanno visto oltre 500 persone in totale ad assistere. Come ha spiegato Marco Restante per Quint&ssenza il workshop di commedia dell'arte, tenuto dall'associazione culturale "Teatro Ricerche", che ha permesso ai partecipanti di immergersi nelle tecniche e nei segreti di una delle forme teatrali più antiche e affascinanti, ha fatto centro al punto che Mario Gallo ha pensato di avviare un corso, che partirà ad ottobre, qui a Civitavecchia. Lo spettacolo "Le Nozze di Arlecchino", una commedia dell’arte classica interpretata proprio da Mario Gallo e da Magda André, sotto la co-regia di Cristiano Leopa, ha inoltre dato il via ad una ulteriore idea con la compagnia teatrale Quint&ssenza che sta pensando di sviluppare una iniziativa simile alla tre giorni del Festival del Teatro di paglia per il Carnevale, andando a ricreare quello che era lo spirito iniziale della festa e il grandissimo legame con il teatro e la commedia dell’arte classica.

La tregiorni era stata aperta proprio da Quint&ssenza con una serata dedicata a Dario Fo e Franca Rame con i promotori dell’evento Floriana Gigli e Marco Restante sul palco, insieme a Emilia Di Girolamo, oltre a un atto unico con altri componenti della compagnia.

Nel complesso un bell’evento, unico nel suo genere almeno qui a Civitavecchia, che ha saputo attrarre centinaia di persone tra gli stand di artigiani locali e non solo. Tante persone hanno fatto tappa alla Cittadella per passare qualche ora tra la cultura, nello spirito del teatro di paglia che - come sottolineato dalla compagnia teatrale - nasce dall’idea di condivisione per rendere questa arte alla portata di tutti abbattendo quelle barriere che hanno troppo spesso allontanato il teatro dalle persone comuni. Importantissima la collaborazione con il liceo artistico che, grazie ad un percorso di alternanza scuola lavoro, ha portato alla realizzazione delle scenografie degli spettacoli. Presenti anche l’Adamo e la scuola di canto Lorena Scaccia e la comunità Mondo Nuovo che ha portato i suoi prodotti e le sue storie.

Il premio “Teatro di paglia” per atti unici è stato vinto dalla compagnia “Tiaso Teatro”.

