GALLESE – Prosegue il lavoro del comune di Gallese nell’ambito della Cultura.

Dopo la presenza del sindaco al Palazzo dei Granduchi di Lituania in occasione del concerto dedicato a Marco Scacchi, a marzo di quest’anno, è la volta del Festival Wanda Landowska patrocinato dal comune di Gallese e dallo stesso Palazzo dei Granduchi. La presenza del vicesindaco Amedoro Latini ai concerti finali del concorso Wanda Landowska ha suggellato il gemellaggio culturale tra le due manifestazioni ed ha contribuito a rafforzare l’impegno dell’amministrazione nella promozione del Festival di musica antica Marco Scacchi che si svolge ogni anno nel Museo a lui intitolato. E tra gli appuntamenti non poteva mancare quello tra i referenti delle amministrazioni comunali che patrocinano l’evento Wanda Landowska: il sindaco del comune di Terlizzi, Michelangelo De Chirico, e l’assessore alla Cultura, Daniela Zappatore, hanno accolto il vicesindaco in un incontro piacevole e proficuo che ha gettato le basi per un’amicizia tra i due comuni. La città di Terlizzi, situata a pochi km da Molfetta e da Bari, ha un’economia basata sull’agricoltura, ma vive anche del suo altissimo artigianato ceramico e della sua produzione di fiori recisi che vengono poi venduti nel Mercato dei fiori della città.

Un’interessante realtà, nella splendida terra pugliese vocata alla produzione di olio di oliva della qualità corallina, che accoglie ogni anno giovani ragazzi di ogni parte del mondo che si approcciano allo studio del clavicembalo e della musica antica e che partecipano con grande entusiasmo al concorso, soggiornando nella città e vivendola appieno. La manifestazione gode dell’aiuto tecnico della pro loco di Terlizzi, dell’etichetta discografica Dig Digressione, di Timoteo edizioni, di François Ciocca per i clavicembali e della Parrocchia San Gioacchino di Terlizzi per la location dell’evento, nonché di partners quali il festival Euterpe competition, il Bolzano festival Bozen, oltre che il Palazzo dei Granduchi di Vilnius.

È con il patrocinio del Comune di Gallese che si apre la possibilità di strutturare una rete culturale tra le manifestazioni di Gallese, Vilnius, Bolzano, Terlizzi e Corato al fine di definire insieme una strategia di promozione della musica antica.

«Abbiamo accolto con piacere l’invito a partecipare alle giornate conclusive del Festival Wanda Landowska durante il quale si sono esibiti egregiamente tanti ragazzi provenienti da ogni parte del mondo – afferma il vicesindaco –. Vedere la nostra città vicina a così prestigiosi partner è stato motivo di forte orgoglio. Tuttavia la musica non è stata l’unica protagonista delle giornate di Terlizzi dal momento che abbiamo anche avuto l’occasione di conoscere il sindaco, Michelangelo De Chirico, e l’assessora alla Cultura, Daniela Zappatore, per intraprendere un percorso di collaborazione e amicizia con la splendida Terlizzi, città dei fiori, dell’artigianato e dell’olio, ma anche per confrontarci sui temi del turismo e dell’accoglienza». Intanto aspettiamo i vincitori del concorso Wanda Landowska a Gallese per il prossimo festival Marco Scacchi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA