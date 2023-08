NEPI - In occasione delle feste patronali, è consentito l’accesso all’altra parte del Castello dei Borgia: le visite inizieranno domani dalle ore 17,30 fino alle 19,30. Proseguiranno venerdì mattina dalle ore ore 10 alle ore 12,30 e il pomeriggio dalle 17,30 alle 19,30, infine si concluderanno domenica con lo stesso orario di venerdì, mattina e pomeriggio. Lo annuncia il sindaco Franco Vita. L’area è stata messa in sicurezza, curata dell’assessore Francioni e si dovranno seguire i percorsi indicati. I minori potranno entrare solo se accompagnati. Si consiglia di indossare scarpe da ginnastica o alte e pantaloni tipo jeans, tenendo conto che si entra in un luogo destinato in precedenza ad attività agricole. Sarà consentito l’accesso di gruppi non superiori a 20 persone alla volta. Le persone interessate devono trovarsi davanti al cancello di ingresso e sarà consentito l’accesso per gruppi accompagnati. «Si ringrazia Emanuele Palazzini in rappresentanza di Esplora Tuscia - fa sapere il sindaco - che accompagnerà i visitatori nel corso delle visite. Con l’occasione auguro a tutti i nepesini di trascorrere felici feste patronali».