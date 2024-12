SANTA MARINELLA - Non si ferma il programma estivo del Comune di Santa Marinella. Il sindaco Pietro Tidei si dice soddisfatto e invita a seguire i prossimi appuntamenti. «Sono soddisfatto del successo che stiamo riscuotendo ogni sera, testimoniato dalla grande presenza di pubblico. L'estate prosegue e invito tutti a partecipare alle varie proposte che il nostro programma ha ancora in serbo", dice il primo cittadino.

Il cartellone SantaMarinellaEstateCultura prosegue con altri appuntamenti: dopo la prima edizione del festival del Jazz & del Soul, sabato 18 alle ore 21:00 tutti al Green Park, con Mykonos Night, una serata dedicata ai ragazzi, curata da MadMusicLove. Dopo il successo dello scorso anno, torna il Dj Set di Garbex e i concerti Live delle due band Kyber e June.

Sempre sabato alle ore 21:00 alla Casina Trincia verrà presentato il libro " Cammini. I viaggi dell'altrove" di Lucilla Rami, antropologa. Dialogheranno con lei, la delegata alla biblioteca Giovanna Caratelli e l'archeologa Angela Ferroni.

Un viaggio da una sponda all'altra del Mediterraneo, da un continente all'altro attraverso i racconti e le esperienze dell'autrice, che accompagnerà la presentazione con videoproiezioni.

Al Parco Martiri delle Foibe, prosegue il cartellone di Estate Solidale che ogni sera da luglio intrattiene grandi e piccoli con tante iniziative e appuntamenti di successo.

«Venerdì sera alle 21:30 - conclude D'Emilio - concerto della band Sesta Nota con il loro vasto repertorio di brani blues, Rhythm ’n Blues, Soul e Rock’n’Roll, ispirati a The Blues Brothers, James Brown, Chicago, Ray Charles e Wilson Pickett- ha affermato l'assessore Pieluigi D'Emilio- Sabato alle 21:30 spettacolo musicale " Italian Young Edition " di Aurora Blasi. Domenica sera dedicato ai bambini e non solo, sempre al parco di via Lazio, con il concerto di cover Disney di Ilaria e l' animazione con le principesse e altri personaggi. Da non perdere!".

