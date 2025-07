GRADOLI - La Tuscia torna sotto i riflettori della televisione nazionale: domani, a partire dalle ore 10 su Rai 1, la puntata speciale del programma “A Sua Immagine – Speciale Giubileo”, condotto da Lorena Bianchetti con Paolo Balduzzi, dedicherà ampio spazio ai borghi di Gradoli e Latera, in un suggestivo viaggio tra fede, paesaggio e storia.

L’appuntamento televisivo rientra nel progetto della Conferenza Episcopale Italiana in collaborazione con la Diocesi di Viterbo, pensato per accompagnare i telespettatori verso il Giubileo 2025, riscoprendo i luoghi della spiritualità e i cammini di fede che attraversano il nostro Paese. Un racconto che segue il percorso dei pellegrini sulla via Francigena, nel tratto che attraversa l’alto Lazio, con particolare attenzione alle località che si affacciano sul lago di Bolsena e che rappresentano le ultime tappe prima di giungere a Roma. Gradoli e Latera sono stati scelti come esempi emblematici di accoglienza e devozione, custodi di tradizioni millenarie e testimonianze artistiche e religiose. La puntata offrirà l’occasione per mostrare non solo il patrimonio culturale e naturale di questi borghi, ma anche il loro ruolo attivo nella vita del pellegrinaggio moderno.

Una vetrina importante per l’intero territorio, che unisce spiritualità e promozione turistica, offrendo uno sguardo autentico su un’Italia minore ma profondamente significativa.

