ACQUAPENDENTE - Il teatro Boni, rappresentato dal direttore artistico Sandro Nardi insieme alla sindaca Alessandra Terrosi, parteciperà alla quarta edizione del convegno nazionale dedicato all’importanza che i teatri comunali rivestono in Italia. L’evento, giunto alla quarta edizione, è in programma a Sori (Genova) domani pomeriggio alle ore 17 e ha come titolo “Il mio teatro è una città. Il teatro in comune: nuove funzioni e modalità di gestione nei teatri comunali”.

La storia d’Italia passa attraverso la nascita dei comuni e i teatri comunali rivestono un ruolo centrale nella formazione sociale e culturale della nazione. Il convegno, nato da un progetto di Sergio Maifredi e coordinato da Oliviero Ponte Di Pino, vuol parlare di teatro non attraverso gli spettacoli, ma tenendo insieme quello che accade sul palcoscenico e in sala. La comunità che si crea è un unicum che il teatro di cittadinanza mette a fuoco con progetti specifici pensati su misura per il territorio in cui vengono realizzati.

Per il teatro Boni, che in questi anni si è fatto notare a livello nazionale grazie alla qualità della sua programmazione e come vivace centro di produzione, è una grande occasione per esplorare nuovi orizzonti teatrali e costruire insieme il futuro della cultura nel territorio, confrontandosi con le esperienze di teatri comunali di tutta Italia che saranno presenti a Sori.

Il convegno, che si tiene nel teatro comunale di Sori, verrà trasmesso in diretta streaming su Facebook.

