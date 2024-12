CIVITAVECCHIA – Si è conclusa con un bottino di prestigio e tanto divertimento l’esperienza delle atlete ed atleti del Balletto di Civitavecchia di Caterina Lunati che, nello scorso dine settimana, ha partecipato alla 15^ edizione del concorso “Premio Doc International Dance Contest - Danza Oltre Confine 2024” nella splendida cornice della città di Napoli. Esibizioni nella competizione di danza classica, modern, contemporaneo, composizione coreografica, hip hop, gruppi, solisti, passo a due, il tutto organizzato da ACSI Danza – Direzione Artistica Dino Carano.

A darsi elegantemente battaglia, a colpi pliés, développés, grand fouetté en tournant, ben 123 associazioni per uno strabiliante totale di 636 coreografie ed oltre 600 fra ballerini e ballerine dai 5 i 17 anni. Come giudici nomi di eccellenza della danza nazionale ed internazionale: Nohuriro Terada, Clarissa Mucci, Lorella Reboa, Mariana Giustina Baravalle, Peter Valentin, Oleksandr Skyba, Marco Laudani, Sabatino D’Eustacchio, Alessio Natale e Vincenzo Marcato.

Ancora una volta il Balletto di Civitavecchia ha riscosso applausi dal pubblico e riconoscimenti dalla giuria internazionale, ottenendo il secondo gradino del podio nella categoria classico 5/7 anni con la coreografia “Buona notte luna”. Un meritatissimo quarto posto nella Categoria “Gruppo e composizione coreografica”, in cui le ragazze di Caterina Lunati si sono confrontate con ballerine provenienti da scuole di tutta Italia, tutte di altissimo livello altissimo. Infine una borsa di studio per l’allieva Lucia Scotto Lavina che ha eseguito la coreografia “Ricordi”.

«La kermesse – ha commentato Caterina Lunati, direttrice responsabile della scuola - non è stata solo un momento di alta competizione sportiva, formativo per le nostre allieve, ma anche un momento di incontro, condivisione e di scoperta della “cultura della danza e del balletto”, in cui tutte le famiglie al seguito hanno collaborato, divertendosi e conoscendosi, per la riuscita di uno splendido week-end napoletano».