ORTE - Sara Agrì, una ragazza di Orte, sarà tra i giovani protagonisti del reality “La Caserma”.

Si tratta di un programma televisivo italiano di genere docu-reality la cui prima edizione è andata in onda dal 27 gennaio al 10 marzo 2021 in prima serata su Rai 2. Il programma, basato sul format britannico di ITV Lads’ Army, vedrà la seconda edizione in onda su Rai 2 domani sera alle ore 21.

La 24enne è nata nata a Roma, ha frequentato a Terni l’Istituto Alberghiero. «Faccio la commessa in un negozio di articoli sportivi – dice nella clip di presentazione del programma -. Penso di essere una persona molto trasparente e forse è anche un difetto. Molto estroversa e un po’ particolare quando mi innervosisco, però fa parte del pacchetto. Quando facevo i primi anni delle superiori - confessa Sara ero tutt’altra persona… Pacata, poi dopo che sono successe alcune cose in famiglia sono cresciuta un po’ troppo presto.

I miei non andavano d’accordo e lo notavo, però uscivo perché non volevo sapere e vedere nulla. Ho sbagliato e su questo chiedo scusa a mamma, perché non le ho dato la spalla che doveva avere. Papà poi si è ammalato e siamo stati per tanti anni in giro per gli ospedali e mi sono dovuta prendere cura di me stessa. Mamma è stata la mia forza. Diciamo che non ho passato gli anni felici che tutti hanno passato dai 15 ai 18 anni. Ormai i miei sono separati e devo prendermi un po’ cura di papà che è un po’ particolare e non è facile da gestire… Ma è sempre mio papà».

Insomma, un’esperienza tutta da vivere, quella che avrà inizio questa sera.

E non c’è dubbio che Orte farà il tifo per la bella Sara.

©RIPRODUZIONE RISERVATA