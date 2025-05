CIVITA CASTELLANA – Conclusione in grande stile per la tredicesima edizione dei Ludi Borgiani, la manifestazione storica che, come ormai da tradizione, riporta Civita Castellana nelle atmosfere del Rinascimento. «Grazie ai Ludi Borgiani, ogni anno la nostra città rinnova il suo legame con la storia – afferma l’assessore al Turismo e Spettacolo Simonetta Coletta -, con le tradizioni più autentiche del nostro territorio e con l’identità profonda della nostra comunità».

«I Ludi Borgiani – continua l’assessore Coletta – non sono solo una rievocazione storica: sono un ponte tra passato e presente, un’occasione per rivivere lo splendore della Civita Castellana rinascimentale, tra cavalieri, arcieri, musici, tamburini, dame e popolani, tra colori, suoni e passioni che affondano le radici nella nostra storia, ma che parlano ancora oggi al cuore di tutti». Come da tradizione, i momenti clou dei Ludi sono stati il Palio degli Anelli, che ha visto dodici cavalieri per quattro porte sfidarsi con coraggio, abilità e spirito di lealtà in una gara avvincente che ha saputo tenere tutti con il fiato sospeso; e il Palio degli Arcieri, dove precisione, concentrazione e maestria si sono fuse in una competizione di grande fascino, capace di evocare l’antica arte della difesa e della caccia con eleganza e potenza evocativa. Per il Palio degli Anelli i migliori cavalieri sono risultati Claudio Rossi di Sarteano, Cristian Carloni di Soriano e Jacopo Matticam di Narni. Questi i punteggi ottenuti dalle quattro porte: quarta Porta Borgiana con 125 punti; terza Porta Lanciana con 215 punti; dopo due spareggi, seconda Porta Posterula con 325 punti e prima Porta Rupi con 345 punti. Per il Palio degli Arcieri, invece, primato per Caterina Puccetti (48 punti); secondo Luciano Grossardi (46 punti), terzo Giacomo Innocenzi (46 punti). Per le porte, invece, al primo posto Porta Lanciana con 122 punti, seguono Porta Borgiana con 120 punti, Porta Rupi con 117 punti e Porta Posterula con 117 punti. «A nome dell’amministrazione comunale, desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa tredicesima edizione dei Ludi Borgiani – aggiunge Coletta, presente alle premiazioni con un sindaco Luca Giampieri -: le associazioni storiche, i rievocatori, i figuranti, i volontari, le forze dell’ordine, gli artigiani, gli artisti, i gestori delle taverne e tutti coloro che, con impegno e passione, hanno contribuito a far rivivere questo evento straordinario. Un grazie speciale a Cristiana Pistola, a Franca Pelinga, Augusto Ciarrocchi e ad Enea Cisbani che hanno animato la partecipata conferenza in biblioteca; alle scuole, con particolare riferimento alla professoressa Monica Chilini, e ai bambini che sono stati protagonisti delle giornate al Forte Sangallo». «La cultura non è un lusso, ma un bene comune, e i Ludi Borgiani ne sono una luminosa testimonianza – conclude -. Stiamo lavorando con molta attenzione per far crescere sempre di più questo evento, migliorando gli aspetti organizzativi. Continuiamo a custodire e a trasmettere la nostra storia, a valorizzare le nostre radici, e a costruire insieme un futuro che non dimentichi mai da dove veniamo».

