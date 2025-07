CIVITAVECCHIA – Dal 19 al 27 luglio scorsi, un gruppo di giovani dell’associazione Cgs Cinecircolo XXI di Civitavecchia ha partecipato alla 55ª edizione del Giffoni Film Festival, prestigiosa rassegna internazionale di cinema per ragazzi che si svolge annualmente a Giffoni Valle Piana (SA). Nell’ambito del progetto formativo nazionale Percorsi Creativi, promosso dal CGS (Cinecircoli Giovanili Socioculturali), i partecipanti hanno vissuto un’intensa esperienza di formazione alla critica cinematografica, ricoprendo il ruolo di giurati ufficiali all’interno delle sezioni GENERATOR +13 e GENERATOR +16.

Il gruppo, composto da circa 40 partecipanti tra formatori e giovani provenienti dai CGS locali di Ancona, Cagliari, Civitavecchia, Padova, Palermo e Taranto, ha contribuito attivamente al programma del festival, culminato nella serata del 26 luglio con la consegna del Premio CGS “Percorsi Creativi”, giunto alla sua diciottesima edizione.

I giurati CGS, riconoscibili dalle iconiche magliette rosse, hanno affrontato un percorso strutturato di analisi cinematografica, guidati da educatori e dirigenti dell’associazione. Attraverso l’approfondimento dei film in concorso, i ragazzi hanno appreso le basi della valutazione critica, imparando a motivare le proprie scelte con attenzione sia alla forma che ai contenuti delle opere visionate.

Oltre alle proiezioni, i partecipanti hanno preso parte alle numerose attività collaterali del festival: incontri con attori e registi – tra cui l’ospite d’eccezione Tim Burton – concerti, spettacoli teatrali e performance di strada. Le giornate sono state documentate attraverso foto e video, disponibili sui canali social dell’associazione: (Instagram: @cinecircolo_xxi e Facebook: Cinecircolo XXI).

Il gruppo CGS di Civitavecchia, composto da Sara, Jacopo, Ivan, Paolo, Diego e Francesco, ha contribuito, insieme agli altri giurati, all’assegnazione dei seguenti riconoscimenti: Categoria +13: Felipe di Federico Schmukler e Categoria +16: Christy di Brendan Canty. Le motivazioni complete delle assegnazioni sono consultabili sul sito nazionale CGS alla pagina dedicata Giffoni Film Festival 2025 – Le giurie assegnano i premi “Percorsi Creativi” – C.G.S. – APS

L’associazione riprenderà le proprie attività da settembre con il rinnovo dei laboratori culturali e per presentare tutte le novità in programma per il nuovo anno associativo.