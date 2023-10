SANTA MARINELLA - È stato presentato nell’aula consiliare, il romanzo di Eleonora Mattia “I giorni del coraggio. La forza delle donne oltre la pandemia”, edito da Album Press Editor. Tra gli intervenuti, oltre all’autrice, la vice sindaco Roberta Gaetani, il consigliere Paola Fratarcangeli, Gabriella Carnieri Moscatelli, la presidente di Telefono Rosa, Valentina Di Gennaro, attivista e formatrice. “Abbiamo il dovere, come istituzione, di parlare della situazione delle donne, anche dando spazio ad eventi come quello di oggi – ha detto la Gaetani - fare rete e batterci per i servizi essenziali, affinché la società possa realizzare iniziative per eliminare le disparità che molte donne incontrano nel mondo del lavoro ad esempio. Intervenire su modelli culturali e sociali che ancora oggi limitano le donne e la loro crescita”. Il libro è una raccolta di storie resistenti di donne, ricche di talento e normali al tempo stesso, che forniscono una testimonianza collettiva dei mesi della pandemia da una prospettiva di genere. Quindici donne completamente diverse che, con le loro storie, riescono ad appassionare il lettore toccando argomenti importanti e delicati come la fecondazione assistita o, ad esempio, i disturbi alimentari o, ancora, la violenza di genere. “Storie appassionanti, vere, che ho voluto mettere insieme affinché diventassero uno stimolo per le tante altre donne e ragazze che quotidianamente vivono, direttamente o indirettamente, condizioni di disparità; che si impegnano e lottano nel lavoro, nella vita pubblica, nella sfera familiare, nel mondo dell’educazione, dello sport e nella vita privata, per cambiare ciò che non piace”, ha spiegato l’autrice, presidente della Commissione Regionale Controllo Contabile del Lazio. “Nella vita lavorativa, come in quella personale, queste donne, come tutti noi, hanno dovuto riorganizzare i loro obiettivi. Si tratta di storie che toccano una varietà di temi. Un romanzo che ci riguarda e ci tocca nell’intimo ci fa riflettere e sentire partecipi di un periodo, come quello della pandemia, che è stato difficile per molte donne”, ha affermato il consigliere Fratarcangeli.

