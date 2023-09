La settima edizione del festival di musica classica “I Bemolli sono Blu-Viterbo in Musica” (da domani al 5 novembre 2023), promossa dall'associazione musicale Muzio Clementi, con la direzione artistica del maestro Sandro De Palma, parte dall’epoca barocca fertile di viaggi di illustri compositori che, esuli, viandanti e sognatori, hanno esplorato culture e contaminazioni in giro per il mondo.

Questo pomeriggio alle 17, l'appuntamento inaugurale è presso l'Auditorium dell'Università degli Studi della Tuscia (ingresso Via Sabotino 20). La serata si preannuncia unica e irripetibile poichè per la prima volta il festival sceglie di iniziare la rassegna con un concerto sinfonico. Protagonisti assoluti sono Roma Tre Orchestra diretta dal M. Pietro Borgonovo, con il M. Sandro De Palma al pianoforte. Ascolteremo brani di Franz Schubert

(1797-1828) - Ouverture in stile italiano D. 590 - Adagio, Allegro giusto; Frédéric Chopin (1810-

1849) - Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in fa minore op. 21 – Maestoso, Larghetto, Allegro vivace; Felix Mendelssohn (1809-1847) - Sinfonia n. 4 in la maggiore op. 90 “Italiana” - Allegro vivace, Andante con moto, Con modo moderato, Saltarello. Presto.