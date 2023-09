La settima edizione del Festival “I Bemolli sono Blu-Viterbo in Musica” (16 settembre-5 novembre 2023), promosso dall’associazione Muzio Clementi e diretto dal maestro Sandro De Palma, segna un altro strepitoso successo di pubblico con il concerto tenuto a Bagnaia dal giovanissimo Marco Gerolin, eclettico musicista del Conservatorio di Santa Cecilia, che con la sua fisarmonica bayan ha fatto ascoltare, tra gli applausi, musiche di Carl Orff e Sofija Gubajdulina. Domenica 24 settembre, alle ore 18, il Festival si sposta alla chiesa di S. Maria della Verità con un concerto dedicato ai Suoni dello Spirito. Protagoniste assolute sono le componenti del Coro Femminile PicColino, dirette dal m° Sabina Angelucci. Il Coro è una formazione nata nel 2021 dall’intesa vocale di alcune ex componenti dei Cori dell’Accademia Filarmonica Romana e del Coro della Cappella Giulia della Basilica di San Pietro, dopo le dimissioni per anzianità del loro maestro storico, monsignor Pablo Colino, direttore ed educatore di voci per oltre 60 anni, non a caso evocato nel nome del gruppo.

L’ensemble farà ascoltare musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594); Nicola Porpora (1686-1768); Gabriel Fauré (1845-1924); Felix Mendelssohn (1809-1847). Il Coro Femminile PicColino – Il repertorio del coro spazia dal canto gregoriano a brani di autori del novecento, ad arrangiamenti di musica popolare internazionale nelle varie lingue del mondo.

Il coro, oltre alla partecipazione ad alcuni eventi promossi dall’associazione culturale Cinema e Storia, ha all’attivo il concerto di Natale 2021 alla Biblioteca Aldo Fabrizi di San Basilio a Roma, il concerto “Natura inCantata” al Festival Ortidea tenutosi nel mese di maggio 2022 all’Aranciera dell’Orto Botanico di Roma, due concerti di Natale 2022 nelle chiese di Sant’Agnese fuori la Mura e Santa Maria della Luce, e il concerto “Idillio Campestre”, durante la manifestazione Vinalia Priora che ha avuto luogo alle Scuderie Aldobrandini di Frascati il 25 aprile di quest’anno. Il m° Sabina Angelucci – Ha iniziato dall’infanzia a cantare nei Cori di Pablo Colino e a studiare sotto la sua guida, diplomandosi poi al Conservatorio di Roma, Santa Cecilia, in musica corale e direzione di coro. Ha proseguito con la direzione d’orchestra (con Bruno Aprea e Luis Rafael Salomon) vincendo poi il concorso come tecnico musicale per la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE). Rimasta particolarmente legata alla direzione di coro, ha deciso di riprendere in mano l’adorato ensemble femminile con le sue storiche compagne dell’adolescenza per riproporre un repertorio che non si ascolta facilmente.

La rassegna “I Bemolli sono blu – Viterbo in Musica 2023” è ideata e promossa dall’associazione musicale Muzio Clementi, ha il sostegno del Fondo Unico per lo Spettacolo del Ministero della Cultura, del Comune di Viterbo, della Fondazione Carivit, l’appoggio dell’Ucsi di Viterbo (Unione Cattolica Stampa Italiana) e si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia sezione di Viterbo, l’Università degli Studi della Tuscia, il Conservatorio Santa Cecilia di Roma, l’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, Carramusa Group, Associazione Amici di Bagnaia, Abbazia Cistercense di S. Martino al Cimino-Parrocchia di S. Martino Vescovo, Parrocchia S. Maria della Verità, Bruno Fini fotoreporter, Rai-Radio3 Classica

