CIVITAVECCHIA – Musica, danza, recitazione, poesia, arte e solidarietà. C’è tutto questo nel progetto “Hobbysogno” che, alla sua prima uscita ufficiale di martedì sera al Buonarroti, è stato accolto da applausi e commenti entusiasti dal numeroso pubblico che ha riempito la sala.

Una serata di emozioni, dedicata alla “mamma”, prima tappa di tre appuntamenti di “Hobbysogno” appunto, nato da un’idea di Federico D’Alessandris, con la sinergia artistica ed organizzativa del “Coro bimbi e ragazzi città di Civitavecchia” di Laura Gurrado, del Cgs Cinecircolo XXI e dell’associazione culturale “ Le Radici e le Ali” di Selene Casamassima. «Siamo stati davvero felici della risposta del pubblico e della vicinanza delle istituzioni - hanno spiegato i promotori - un modo per ricordare a tutti che i sogni non vanno abbandonati, anzi bisogna dedicare del tempo alle proprie passioni, talenti, attitudini, nonostante la frenesia della vita, per rimanere connessi con quel sognatore, che è ancora dentro ognuno di noi».

