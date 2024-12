CIVITAVECCHIA – Dopo il successo dello scorso anno, con una serata dedicata alla figura della mamma, si è ripetuto anche quest’anno l’appuntamento con il progetto “HobbySogno” ideato da Federico D’Alessandris. La data scelta è stata quella del 19 marzo, in cui si festeggiano i papà, e per l’occasione sono saliti sul palco del Cineteatro Buonarroti figli e padri che ci hanno accompagnato, mediante i loro talenti, in un percorso che ha analizzato la figura del papà a trecentosessanta gradi.

Capitano della serata, il pugile campione nazionale e internazionale, orgoglio cittadino, Emiliano Marsili che, accompagnato dai bambini e ragazzi delle associazioni coinvolte, ha raccontato il suo essere padre attraverso la dedizione e il sacrificio, i successi e le cadute.

La sinergia tra l’associazione culturale CGS Cinecircolo XXI aps, l’associazione Le Radici e le Ali e Il Coro Bimbi Città di Civitavecchia di Laura Gurrado ha reso possibile la realizzazione di un pomeriggio, tutto esaurito, in cui si sono unite arti, danza, canto, recitazione e storie vive e reali.

Tutto ciò anche grazie ai numerosi ospiti e amici che si sono alternati sul palco: Valentina Petringa, Mario Camilletti, Francesco Carusi, Selene Casamassima, Desiree Benevieri e la scuola Dance for Fly, Laura Gurrado con le Note di Laura, Vicolo Cechov, Gianmaria Aletti e Lorenzo Amoroso, il giovane Tito Livio Sacco, Max Petronilli.