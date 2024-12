CERVETERI - "Boccetta o scherzetto?". Anche la città etrusca si prepara a festeggiare la notte delle streghe. L'iniziativa promossa dal Rione Boccetta - con il patrocinio del Comune di Cerveteri - è in programma per questo pomeriggio a partire dalle 16. Appuntamento in piazza Risorgimento. Sarà una serata piena di "Vicoli dell'orrore", un percorso tra gli angoli più misteriori e suggestivi della Boccetta. E poi ancora La piazzetta dei dolcetti (anche con scherzetti per tutti i bambini), animazione e spettacoli e racconti horror. In serata poi tutti in piazza per ballare fino a tardi. Per la sicurezza dei partecipanti e lo svolgimento dell'evento l'intero centro storico sarà chiuso al traffico. Predisposto il parcheggio della Falconiera per residenti e partecipanti, in via Merlini, lato Cimitero Vecchio.

