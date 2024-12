CIVITA CASTELLANA – Sport e musica animeranno il prossimo week end a Civita Castellana, con i nuovi appuntamenti di Halaesus, rassegna culturale realizzata dal comune, con il patrocinio della provincia di Viterbo, che propone un programma molto ricco di iniziative comprendenti diversi generi artistici, sempre con un focus sulle eccellenze del territorio civitonico, nel segno del personaggio mitologico che ha fondato la città della ceramica. Venerdì 19 aprile alle 18 nella sala conferenze della curia vescovile si parla di sport con “Chi non li ricorda?”, iniziativa dedicata ai tornei Pino Smargiassi e Romani Stradonico, mentre sabato 20 aprile alle 18,30 al chiostro della curia vescovile il maestro Daniele Pozzovio si esibirà in concerto. “Chi non li ricorda?” – Torneo Pino Smargiassi e Torneo Romani Stradonico Tra la fine degli anni ‘80 ed il primo decennio del 2000 a Civita Castellana si sono svolti due importanti tornei, per la pallavolo il Torneo Pino Smargiassi e per il calcio il Torneo Romani Stradonico. Erano considerati un appuntamento fisso con lo sport e ogni cittadino civitonico può dire di aver partecipato come spettatore o, in alcuni casi, come protagonista ad almeno uno dei due. Venerdì, dunque, Halaesus proporrà la possibilità di ricordare i fasti di quei tornei e coloro a cui erano dedicati, tramite immagini e racconti dei familiari, degli organizzatori e di tutti quelli che a vario titolo ai due tornei hanno preso parte. Presenterà l’evento Francesco Soli.

Daniele Pozzovio in concerto Il maestro Daniele Pozzovio inizia gli studi vincendo in giovane età borse di studio (Berklee College of Music) e concorsi, diventando così pianista e compositore apprezzato in tutto il mondo. Studia nei conservatori di Perugia, Pescara, Roma e Frosinone pianoforte e composizione. I suoi brani in piano solo vengono utilizzati anche come colonne sonore televisive e radiofoniche. Da poco è uscito nelle sale cinematografiche il film “Race of Glory”, in cui un suo brano fa parte della colonna sonora. Il maestro Pozzovio al pianoforte eseguirà sue composizioni con Mauro Salvatore alla batteria e Daniele Basirico al contrabbasso.

L’ingresso a tutte le iniziative di Halaesus è libero. Il programma e gli appuntamenti sono visibili anche sulle pagine social della rassegna e sul sito istituzionale del comune di Civita Castellana.

