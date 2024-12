CIVITA CASTELLANA - “Halaesus”: è tutto pronto per la terza edizione della rassegna culturale, organizzata dal Comune, che vede protagonisti artisti e autori del territorio locale. Il taglio del nastro è in programma il 5 aprile con tanti gli spettacoli in cartellone fino al 4 maggio. Primo appuntamento, venerdì 5 aprile in mattinata, con la visita delle scuole medie ad un’azienda del territorio intitolata “Terra, acqua e fuoco: conosciamo la produzione della ceramica sanitaria”. Nel pomeriggio la presentazione del libro “La ceramica industriale e la civiltà del bagno” e il seminario “Marketing scientifico, scelte strategiche per il business” presso la sala Mice.

Sabato 6 aprile, alle 9, conferenza e visita al castello di Borghetto presso la Fattoria Lucciano a cura dell’architetto Ettore Racioppa. Venerdì 12 aprile, alle 17,30, presentazione del libro “Eden” di Damiano Campana presso la biblioteca comunale Enrico Minio. Sabato 13 aprile, presso la sala Mice, alle 17,30 “Suggerimenti per l’ascolto della musica” a cura del maestro Fabio Galadini e alle 19 concerto di Leonardo Soli.

“Chi non li ricorda? Pino Smargiassi e Romani Stradonico” è l’appuntamento di venerdì 19 aprile, alle 18, presso la curia vescovile. Stesso luogo sabato 20 per il concerto, alle 18,30, di Daniele Pozzovio.

Ultimi eventi in cartellone per il mese di aprile venerdì 26, alle 18 in curia, la conferenza del maestro Carmine Carrisi e alle 19,30 il concerto “Giovani Voci Bassano” in cattedrale. Sabato 27, alle 18 presso la biblioteca comunale, si svolgerà la conferenza di Ettore Racioppa “Riflessi di san Bernardino a Civita Castellana. Un influencer ante litteram”.

Due gli appuntamenti previsti per il mese di maggio.

Venerdì 3, alle 17,30 presso la biblioteca comunale, conferenza dello studioso Stefano Cavalieri “Le orientazioni delle chiese medievali a Civita Castellana” e sabato 4, a partire dalle 9 si svolgerà l’escursione sulla via Amerina e Cava Fantibassi con Luca Panichelli.

