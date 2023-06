TOLFA - Si è conclusa con grande successo a Tolfa la mostra "Habitus Parole Visive - i linguaggi figurativi della psiche'' realizzata dalla bravissima poliedrica artista Simona Sarti con le parole di Hagù.

"Ancora grazie alle Istituzioni di Tolfa e a tutto lo staff del Museo Archeologico - spiega l'artista e direttrice artistica Simona Sarti - in particolare alla sindaca Stefania Bentivoglio, alla assessora alla Cultura e Valorizzazione del Borgo Tomasa Pala, al direttore del Polo culturale Gerardo Giacomelli. Grazie a Daniele che ha saputo parlare della comunicazione attraverso la musica. Un ringraziamento alla stampa che tanto ha scritto sulla mostra. Un grazie immenso poi ad Agù che ha saputo magistralmente trattare sei tematiche davvero non facili né scontate interagendo con il mio sentire. Grazie infinite a tutti coloro che hanno visitato e apprezzato la mostra". Simona Sarti poi coglie l'occasione per elogiare Tolfa: "una cittadina a cui sono particolarmente legata e anche la mia compagna di viaggio Agù ne ha colto la sensibilità delle persone che la abitano, le tante persone che hanno visitato la mostra, che sono salite sulle pedane per entrare a farne simbolicamente parte, levante che hanno fatto domande incuriosite da questo nuovo modo di comunicare e miscelare arte e scrittura. Un pezzo di Tolfa comunque verrà con noi, attraverso le foto scattate, mentre gli spettatori si specchiavano dentro l'opera stessa e venivano foTografati".

