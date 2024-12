RONCIGLIONE - Successo per la seconda edizione del concorso canoro Guerriero, un omaggio a Marco Mengoni (il ronciglionese più famoso d’Italia) e alla musica in generale.

Due le categorie in gara: junior e over. Mentre nella junior ha conquistato il primo posto la quattordicenne capitolina Aurora Castellani, tra gli over ha scalato il gradino più alto del podio il trentenne ingegnere friulano Matteo Pellarin.

Come premio, i due vincitori hanno ricevuto ognuno una scultura in resina e ferro del maestro Stefano Cianti, raffigurante Marco Mengoni e i monumenti distintivi di Ronciglione, cui si sono aggiunti premi di merito (borse di studio) offerti da Banca Lazio Nord. Il secondo posto per la categoria junior è andato a Chiara Orlando, mentre per la categoria over a Sara De Paola; il terzo a Flavio Ianicali tra i più giovani e a Valerio De Mattia tra i grandi. Diverse le menzioni per gli altri concorrenti, che si sono distinti ciascuno per una caratteristica specifica, oltre che per l’indiscutibile bravura.

La menzione per l’interpretazione è andata, quindi, alla quindicenne Irene Ferlito e alla ventiquattrenne ronciglionese Marika Paparoni; quella per la presenza scenica alla giovane ligure Alice Ghione e, per gli over, alla piemontese Sara Naldi; quella per il look alla giovanissima Gaia Fuscà di Carbognano e alla diciassettenne di Soriano nel Cimino Serena Antonini.

Una menzione anche alla tecnica del siciliano Carmelo Ferlito. «Il livello è stato altissimo», racconta l’ideatore e organizzatore del contest, il consigliere comunale Francesco Laurenti. «I partecipanti sono stati favolosi. Li ringrazio uno per uno. Ma vorrei esprimere la mia sincera gratitudine anche – continua Laurenti – al sindaco Mario Mengoni, all’assessore alla Cultura Alessandra Ortenzi e a tutta l’amministrazione per aver creduto in questa idea fin dall’inizio. A Martina Chiossi, che ha saputo mettere insieme una giuria tecnica di grandi professionisti, come Roberta Calce speaker storica, Laura Leo attrice e cantante e Ivan Cardia di Radio Rai, per citarne solo alcuni. E poi a: Filippo Chiodi, Andrea Romani, Francesco Fiorelli, Marco De Maris (insieme a Michele Bondini e Sergio Ortenzi ), Claudia Bonifazi, Cristian Iezzi, Daria Giomma, Sabrina Campari, Federica Chiricozzi e Andrea Bitti per l’apporto tecnico necessario e indispensabile alla riuscita della manifestazione. La lista sarebbe ancora lunghissima, ma tutti già sanno quanto io gli sia grato». Ai ringraziamenti del Laurenti si aggiungono quelli del sindaco Mengoni che rimarca come Ronciglione, oltre a distinguersi per la bellezza del borgo, per il celebre carnevale e per le corse a vuoto, negli ultimi anni lo stia facendo anche in ambito musicale. «Ringrazio tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile questo evento, in particolare il consigliere Francesco Laurenti, la giuria e il corpo di polizia locale. Con questo concorso canoro – prosegue il primo cittadino – Ronciglione vuole omaggiare Marco Mengoni per la visibilità che ha dato alla nostra cittadina. Una visibilità dalla quale si sono generate tante azioni positive». «Grazie a Marco, infatti, ci stiamo facendo notare anche come città della musica – aggiunge il sindaco -. Non è un caso che abbiamo aderito al progetto ‘I sentieri della musica’, un patto di amicizia, promosso da Ivan Cardia, tra una serie di comuni che hanno dato i natali a grandi artisti: Ronciglione a Marco Mengoni, Cortona a Jovanotti, Zocca a Vasco Rossi, Poggio Bustone a Lucio Battisti, Molfetta a Caparezza, Lago Negro a Mango e Angelina Mango. La finalità principale di questa progettualità è quella di voler valorizzare i giovani talenti della musica. Un presupposto che ispira e motiva anche tutta la macchina organizzativa del contest Guerriero e che, come amministrazione, intendiamo continuare a perseguire. Complimenti a tutti e arrivederci al prossimo anno».

