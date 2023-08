RONCIGLIONE - Sono state molte le manifestazioni e gli eventi in programma nella Tuscia per le giornate di ieri ed oggi, che sono stati posticipati a causa del maltempo. Tra questi il contest canoro dedicato a Marco Mengoni “Guerriero”.

A causa delle previsioni meteo previste per questa sera, il comune di Ronciglione ha quindi deciso di rinviare l’evento, che si terrà domani alle 21 in piazza Principe di Napoli.

A darne l’annuncio l’amministrazione comunale di Ronciglione sui social e tutte le associazioni che si sono occupate dell’organizzazione.

«Dopo aver valutato attentamente le previsioni meteo – scrive lo staff – ci vediamo nostro malgrado a rimandare la serata a domenica 6 agosto alle 21. Purtroppo il meteo non ci garantiva di effettuare le prove di soundcheck per i partecipanti, prove importantissime per i cantanti. Vi aspettiamo domenica sera».

L’allestimento continua. Il palco è pronto. «Stiamo montando le strutture che sorreggeranno due maxi schermi – spiega Francesco Laurenti sui social -. Purtroppo il tempo non ci ha permesso di realizzare la serata, a un anno dal primo evento dedicato al nostro cantante Marco Mengoni. Siamo costretti a dover rimandare. Tantissime le persone che verranno da fuori e che ringrazio per aver deciso di rimanere e partecipare lo stesso alla serata di domani. A noi fa veramente piacere».

Nel pomeriggio di oggi, si sarebbero dovute svolgere le prove generali e il sound check con tutti i giovani partecipanti, ma l’allerta meteo ha messo tutti sul chi va la.

«Abbiamo dato priorità alla qualità dell’evento – ha aggiunto in conclusione – così i ragazzi possono dare il massimo sul palco mostrando le loro capacità, doti e la loro passione che li unisce a Mengoni. Speriamo di regalare un grande spettacolo a chi ci ha supportato e a chi è venuto per l’evento».