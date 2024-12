TOLFA - "Tutto deve brillare, vita e sogni di Moana Pozzi". Questo il titolo del libro di Francesca Pellas che in questo mese di luglio è oggetto di lettura del Gruppo di Tolfa". Tutti ci hanno provato, nessuno è mai riuscito a limitare Moana Pozzi. Né la sua famiglia che la fece studiare dalle suore, né la morale comune, né la politica, né la Chiesa con la sua censura. A 30 anni dalla morte, la sua aura iconica e tragica è ancora immensa. Poche donne hanno avuto una simile influenza sulla società italiana. Ha reso temi di dibattito la sessualità e il desiderio, per secoli considerati tabù, ha lavorato con Fellini e in televisione, ha amato alcuni degli uomini più famosi della sua epoca. Ha usato il proprio corpo e la propria mente per far deflagrare una rivoluzione personale che è diventata collettiva. Non ha rinnegato la propria identità nemmeno per un istante e ha sempre deciso tutto quanto da sé, fino alla fine. In questo senso è stata avanti anni luce. In questo libro così personale ed emozionante, arricchito dal contributo di persone che hanno studiato la figura di Moana e che le hanno voluto bene, Francesca Pellas ci racconta la storia di una ragazza che ha desiderato la libertà sopra ogni cosa. E che l'ha ottenuta, a caro prezzo, un po' anche per tutte e tutti noi. Il gruppo di lettura della biblioteca di Tolfa è aperto a tutti: "Con l’occasione rinnoviamo l’adesione a chiunque voglia partecipare. Vi aspettiamo".

