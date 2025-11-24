“Viterbo Dance Lab”, la città dei papi capitale italiana dell’arte del ballo. Nel prossimo fine settimana si terrà la prima edizione dello stage dedicato alla promozione della danza classica, moderna, hip hop, contemporanea di altre discipline legate alla danza, con circa 200 allievi provenienti da tutta Italia. Alla Scuola danza Ragonesi, in viale IV Novembre 23 a Viterbo, il 28, 29 e 30 novembre, maestri di danza di varie specialità coinvolgeranno i ragazzi in uno stage che sarà un evento fisso anche per i prossimi anni l’ultima settimana di novembre. Alessandra Vettraino, direttrice artistica della scuola di danza Ragonesi e promotrice dell’evento, ha detto che «saranno coinvolti personaggi del mondo della danza come Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Kledi Kadiu per la prima edizione di Viterbo Dance Lab. Abbiamo voluto portare a Viterbo la danza di alto livello replicando agli eventi che, d’estate, normalmente si tengono sul litorale. Il 28, 29 e 30 novembre ci saranno nomi importanti della danza come Gaia De Martino, Emilio Zavatta, Demis Autellinato e Carla Palumbo insieme agli altri che ho già citato. Parteciperò anche io con una lezione sulla danza classica».

Lo stage sarà organizzato con lezioni della durata di un’ora e mezzo ciascuna con livelli base e professionale e «verranno toccate tutte le discipline legata alla danza, dalla classica, alla moderna passando per street jazz heels, hip hop e contemporary modern», ha aggiunto la direttrice Vettraino. Irene Cardelli, insegnante coordinatrice della Scuola Danza Ragonesi e dell’evento, ha aggiunto che «il primo Dance Lab a Viterbo è una grande opportunità per gli amanti della danza, questo permetterà di alzare il livello di quest’arte perché di tratta di un’iniziativa di rilievo nazionale». La sindaca di Viterbo Chiara Frontini ha espresso soddisfazione per «un evento alla prima edizione che è stato organizzato con grande professionalità e che, la nostra amministrazione, promuove perché darà tanto alla città ed è importante per il territorio».

Viterbo Dance Lab nasce dalla collaborazione tra Alessandra Vettraino, in rappresentanza della Scuola danza Ragonesi e Demis Autellitano, coreografo e direttore dello Stabia Summer Dance, evento ormai conosciuto che si svolge a Castallammare di Stabia. I due direttori hanno ringraziato Goffredo Sepiacci per la disponibilità dell’intero stabile del complesso scolastico Ragonesi per i tre giorni dello stage. La prima edizione dello stage di danza a Viterbo sarà anche un evento di portata turistica per l’accoglienza di circa 200 danzatori e delle loro famiglie e accompagnatori che verranno da tutta Italia. Viterbo Dance Lab ha il patrocinio della Città di Viterbo e di Sport e Salute e l’adesione di molti sponsor commerciali locali.