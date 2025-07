CIVITAVECCHIA – Una serata intensa e partecipata quella andata in scena ieri alla Cittadella della Musica, dove Pablo Trincia e Luca Lancise hanno portato sul palco una versione dal vivo di Sangue, il podcast d’inchiesta premiato nel 2024 agli Italian Podcast Awards come miglior podcast crime. Un pubblico gremito e attento ha seguito con grande coinvolgimento il racconto degli attentati che colpirono Fiumicino e via Bissolati, ricostruiti attraverso testimonianze, suoni e narrazione d’autore. La serata ha rappresentato non solo un momento culturale di alto livello, ma anche un’occasione di memoria e riflessione collettiva su eventi che hanno segnato la storia recente del nostro Paese.

«Quella di ieri è stata una serata straordinaria – ha sottolineato l’assessora alla Cultura Stefania Tinti – abbiamo voluto portare a Civitavecchia un evento diverso, che unisse il linguaggio del podcast al racconto civile. Pablo Trincia e Luca Lancise hanno saputo trasmettere emozioni forti, senza mai rinunciare al rigore della cronaca e alla profondità dell’inchiesta. Il pubblico ha risposto con una partecipazione appassionata e composta, confermando quanto ci sia bisogno di momenti come questi, in cui la cultura diventa strumento di consapevolezza e di memoria».

L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi estivi promossi dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza occasioni di intrattenimento culturale di qualità e momenti di confronto sui temi della storia e dell’attualità.