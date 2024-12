CIVITAVECCHIA – Il teatro Traiano si prepara ad accogliere un evento musicale di altissimo livello, il prossimo 28 dicembre alle 21, che segna il ritorno dell’opera e del maestro Renzo Renzi che per anni ha collaborato con la città, firmando serate di qualità. E quella del 28 dicembre non sarà da meno, con il “Concerto per il Nuovo Anno” che vedrà protagonista l’Orchestra Centro Città, riconosciuta come Istituzione concertistica orchestrale (Ico) del Lazio, diretta dal maestro Sergio La Stella, musicista di grande raffinatezza, e proporrà un programma che unisce tradizione, innovazione e spettacolarità.

La serata, sostenuta dalla Fondazione Cariciv e dall’amministrazione comunale, con il prezioso contributo del Ministero della Cultura, sarà suddivisa in tre parti. «Un omaggio alla lirica nell’anno Pucciniano con musiche di Puccini e di Verdi, interpretate dal soprano Lada Kissy e dal tenore Gianluca Zampieri – come spiegato dal maestro Renzi - una sezione dedicata alle colonne sonore di grandi compositori come Ennio Morricone e John Williams, con la magnifica musica di “Incontri ravvicinati del terzo tipo” e, infine, un momento tradizionale per celebrare il nuovo anno con polke, valzer e mazurke, fino ad una conclusione esplosiva».

Grande entusiasmo è stato espresso dal vicesindaco Stefania Tinti, che ha sottolineato l’importanza dell’evento per la città: «Questo concerto rappresenta un ponte ideale tra Natale e Capodanno, ed è il frutto di una virtuosa sinergia tra il Comune e la Fondazione Cariciv. Riportare l’opera al Traiano, dopo anni di assenza – ha spiegato - significa valorizzare una forma d’arte che rappresenta l’identità culturale dell’Italia, offrendo al pubblico uno spettacolo di altissimo livello». Dello stesso avviso Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv: «Sono stati troppi gli anni senza opera a Civitavecchia. Questo evento segna un ritorno atteso e necessario, un percorso – ha ribadito – che punta a risvegliare emozioni autentiche nel pubblico. Il programma, variegato e coinvolgente, risponde al desiderio di abbracciare spettatori di tutte le età e gusti. Ringraziamo il Ministero della Cultura per il prezioso contributo che rende possibile regalare questa splendida serata alla città».

Per assistere all’evento, i coupon gratuiti saranno disponibili presso il botteghino del Teatro Traiano da venerdì 20 dicembre, dalle 10 alle 12. Un’occasione imperdibile per immergersi nella bellezza della musica e salutare il nuovo anno all’insegna dell’arte e della cultura.