Non smette di far parlare positivamente di sé il gruppo Sbandieratori e Musici Santa Rosa di Viterbo, che, dal 2 al 6 gennaio, ha avuto l’opportunità di partecipare a uno degli eventi più importanti e suggestivi della tradizione spagnola: la Cabalgata de los Reyes di Madrid. Questo evento, che si svolge ogni anno in tutte le principali città della Spagna, celebra l’arrivo simbolico dei Re Magi e rappresenta un momento di grande festa e partecipazione per le comunità locali. Gli Sbandieratori e Musici Santa Rosa, da sempre ambasciatori della tradizione viterbese, sono stati ospiti della capitale spagnola, dove hanno avuto l’occasione di partecipare alla storica sfilata dei Re Magi, che si è tenuta la sera di domenica 5 gennaio. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi gruppi folkloristici provenienti da tutta Europa, tutti uniti in un’atmosfera di festa e condivisione. Per i ragazzi viterbesi è stata una straordinaria occasione per rappresentare la loro città e la tradizione della Città di Santa Rosa su un palcoscenico internazionale, dimostrando ancora una volta l’alto livello artistico e culturale che contraddistingue il gruppo.