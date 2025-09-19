CIVITAVECCHIA – La grande musica popolare approda a Civitavecchia con un appuntamento imperdibile: questa sera alle 21, presso l’Arena Pincio, il palco sarà animato dal concerto gratuito degli Istentales, uno dei gruppi più rappresentativi della scena folk-rock italiana.

Nati a Nuoro nel 1995, gli Istentales hanno saputo in trent’anni di carriera unire tradizione e innovazione, portando sul palco la lingua sarda e sonorità capaci di fondere la forza delle radici con l’energia del rock contemporaneo. La loro musica racconta storie di vita, identità e comunità, conquistando negli anni un pubblico sempre più vasto. Nel loro percorso hanno collaborato con artisti del calibro di Pierangelo Bertoli, Roberto Vecchioni, i Nomadi, Dolcenera, Eugenio Finardi, Elio e le Storie Tese, Tullio De Piscopo e Cristiano De André, portando la loro voce ben oltre i confini dell’isola.

Il concerto di Civitavecchia rappresenta una tappa speciale del loro percorso artistico: un’occasione per far incontrare culture e sonorità diverse, in un luogo che negli ultimi anni si è affermato come punto di riferimento per gli eventi dal vivo e la valorizzazione della musica d’autore.

«Siamo orgogliosi di ospitare all’Arena Pincio un gruppo che ha saputo trasformare la musica in un ponte tra generazioni e territori. Il concerto degli Istentales è un regalo alla città: un evento gratuito che unisce arte, tradizione e innovazione, rafforzando il legame tra Civitavecchia e la cultura popolare. Crediamo fortemente che appuntamenti come questo possano essere un volano di attrattività turistica e, al tempo stesso, momenti di crescita culturale e sociale per la nostra comunità», ha dichiarato l’assessore alla Cultura Stefania Tinti.

L’appuntamento è quindi per questa sera, venerdì 19 settembre alle 21, all’Arena Pincio: un concerto aperto a tutti, da vivere come una festa collettiva nel cuore della città, sotto il segno della musica e della condivisione.