BAGNOREGIO - A Civita di Bagnoregio la prima tappa della mostra itinerante voluta per celebrare la ricorrenza dei cinquecento anni dalla morte di Giulia Farnese.

Saranno visitabili presso l’Exibition Space di Palazzo Alemanni, nel cuore di Civita, le opere dei partecipanti al concorso indetto da Tuscia in Fiore e che ha visto la partecipazione di artisti da diversi paesi del mondo.

«Artisti da 7 nazioni hanno accettato la sfida e il risultato è una mostra ricca, accattivante ma soprattutto piena del fascino stesso di Giulia. Dopo il vernissage a piazza del Plebiscito a Viterbo, lo scorso 23 marzo, inizia l’avventura che la porterà in tutto il mondo. Prima tappa palazzo degli Alemanni».

Queste le parole del presidente di Tuscia in Fiore Giulio Della Rocca.

«Siamo entusiasti dell’iniziativa e di essere il punto di partenza di un progetto che toccherà diversi comuni del Viterbese – dichiara il sindaco di Bagnoregio Luca Profili -. La mostra - prosegue il primo cittadino - sarà visitabile in un mese molto fortunato per presenze turistiche e questo aiuterà molti a conoscere una storia affascinante del nostro Rinascimento».

«La cultura è uno strumento formidabile di promozione e di aggregazione. Ringraziamo Giulio Della Rocca e Tuscia in Fiore per quest’iniziativa che è un’occasione di fare rete con diversi comuni del territorio». Così l’amministratore unico di Casa Civita Francesco Bigiotti.

Giulia la Bella, la donna che ha caratterizzato il Rinascimento romano, sorella di un papa e fidanzata di un altro, è una figura ancora oggi ricca di fascino e capace di ispirazione. Il cronoprogramma prevede: aprile 2024: Palazzo degli Alemanni di Civita di Bagnoregio; maggio 2024: Bassano in Teverina nella chiesa dei Lumi; giugno 2024: Castello di Proceno; luglio 2024: Tuscania; Agosto 2024 Marta torre sul lago; settembre 2024: Viterbo alla Galleria de “la via degli Artisti”; ottobre 2024: Cagliari; novembre-dicembre: Sutri palazzo Doebbing; 2025 Autostrade per l’Italia; 2026 Istituti italiani di Cultura e gallerie private in Europa e nel mondo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA