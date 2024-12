TARQUINIA - Saranno in mostra a Roma, presso lo studio Oltre Pilates in via Poggio Moiano 32/b (piazza Vescovio), le fotografie di Ilaria Serafini.

L’esposizione a ingresso libero, dal titolo “Giorno & Notte”, sarà visitabile solo sabato24 (dalle 17.30 alle 20) e domenica 25 febbraio 2024 (dalle 12.30 alle 17). Per info e contatti: 333.3215538.

Ad organizzare l’evento è l’associazione culturale “Tentativi d’Arte Ns”, che nasce su iniziativa del fondatore Hans Achtner, condivisa con i figli Marco, in veste di responsabile dell’organizzazione degli eventi e Mimosa, in veste di direttore artistico.

Ilaria Serafini è nata e vive a Tarquinia. Con i suoi lavori cerca di catturare le particolari atmosfere in cui i soggetti che fotografa sono immersi.

Per scattare le sue fotografie, Ilaria non utilizza il cavalletto, piuttosto cerca di mimetizzarsi, per dare una genuina e originale testimonianza dell’ambiente in cui i protagonisti dei suoi ritratti si muovono.

Con la mostra “Giorno & notte” viene presentata una selezione di fotografie di Ilaria Serafini scattate, di giorno e di notte, in giro per l’Italia e nel mondo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA