CIVITAVECCHIA – Tutto pronto per la XIII edizione delle Giornate Fai d’autunno. L’evento nazionale di partecipazione attiva e di raccolta pubblica di fondi, che si terrà sabato 12 e domenica 13 ottobre dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18, torna anche a Civitavecchia. Tra le tante aperture, infatti, si potrà visitare Aquae Tauri “Restauro del Sito”. Per visitare Aquae Tauri non è necessaria alcuna prenotazione. Bisogna recarsi presso l’ingresso delle Terme della Ficoncella (via della Ficoncella s.n.c.) e seguire l’apposita indicazione. All’ingresso del sito verranno formati i vari gruppi (massimo 15 persone) per iniziare la visita che avrà una durata di circa 45 minuti.

«La nostra attività – spiega il capogruppo Fai di Civitavecchia Daniele Di Giulio - verte sulla raccolta fondi e si suggerisce un contributo minimo a partire da 3 euro, ma non obbligatorio. Il Gruppo FAI di Civitavecchia ha predisposto l'apertura di tale sito che è stato oggetto di: restauro della vasca, realizzazione di un percorso agevolato per persone disabili con relative passarelle e piattaforme di sosta, installazione di luci. Tale intervento, cofinanziato dal FAI (riconosciuto Luogo del Cuore nel 2018) e dal comune di Civitavecchia, è stato inaugurato il 31 maggio. In queste Giornate FAI si avrà la possibilità di ammirare in esclusiva il complesso archeologico nella sua nuova veste. Le informazioni ottenute dall'Università di Bologna e dalla Sapienza di Roma, hanno evidenziato una situazione insediativa complessa e di lunga durata: oltre alla grande struttura santuariale di 156x100 m. (diffusa nel Lazio in epoca tardo repubblicana), è stato ampliato l'arco cronologico dell'area tra il I-II secolo a.C. e VI secolo d.C.. L’area, frequentata per almeno 8 secoli, è stata successivamente oggetto di intense attività estrattive di travertino fino agli inizi del XX secolo. La vocazione del sito, espressa sia nello sfruttamento delle acque termominerali sia nelle cave di travertino, costituisce il filo conduttore della sua storia millenaria: dalle antiche origini con il santuario delle acque alla città di Aquae Tauri, fino ad oggi con le Terme della Ficoncella».

