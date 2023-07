CIVITAVECCHIA – Si chiude oggi, con la consegna del premio "Percorsi Creativi", l'avventura dei ragazzi del Cgs (Cinecircoli Giovanili Socioculturali) alla 53^ edizione del Giffoni Film Festival, in programma dal 20 al 29 luglio 2023. Quest’anno, il titolo scelto per la manifestazione è stato “Indispensabili” e sono stati protagonisti indispensabili anche 12 ragazzi e ragazze civitavecchiesi che hanno preso parte alla giuria collaterale del Festival composta da 35 partecipanti, provenienti da tutta Italia, al campo di Formazione Cgs, tra responsabili adulti, animatori e ragazzi del Cgs.

Percorsi Creativi che hanno visto e recensito le opere cinematografiche in concorso della rassegna internazionale del Cinema di Giffoni Vallepiana (SA) a partire da sabato 22 luglio. Quest’anno è cresciuta la presenza CGS, sia per il numero dei giovani che per le fasce d’età, tanto che si sono costituite due Giurie: una per la sezione +13 e una per la categoria +16. Questo testimonia il fatto che i giurati CGS crescono ed affrontano un percorso di formazione, non fermandosi soltanto all’adesione emotiva che l’esperienza immancabilmente fa scattare. Giovani e animatori hanno vissuto a Giffoni un laboratorio permanente fatto di visioni e valutazioni dei film in concorso per l’assegnazione dei due Premi Cgs Percorsi Creativi, giornalismo web di documentazione, seminari e percorsi di team building.

I responsabili adulti del Cgs locale di Civitavecchia "Cinecircolo XXI" e degli altri cinecircoli locali di Ancona, Genova, Potenza, Padova, Napoli, Taranto e Cagliari hanno guidato, sotto la supervisionedel Direttivo Nazionale, l'esperienza animando il Progetto Sentieri di Cinema che vede il C.G.S presente al Giffoni Film Festival da ormai 16 anni.

Il Laboratorio +13 è stato incentrato sullo sviluppo dell’empatia e della capacità di ascoltare anche il punto di vista dell’altro. Sul versante più tecnico l’attenzione è stata rivolta, in particolare, sul “Personaggio cinematografico” e sui modi di costruirlo.

I +16, invece, hanno lavorato sullo “smontaggio” dei livelli del Film, da quello dei nodi narrativi a quello dei personaggi, fino alla ricomposizione dei significati. I giovani animatori, tutorati e coordinati da chi ha qualche anno in più, hanno guidato i laboratori dei giurati e le giornate sono state scandite dal lavoro proprio della Giuria e dalla partecipazione agli eventi del Festival; concerti, spettacoli teatrali e di strada, incontri con attori, interviste; tutto documentato con foto e filmati prodotti dai ragazzi stessi. È la formula ormai collaudata, che rappresenta l’identità caratteristica dell’associazione C.G.S. APS: declinare la cultura cinematografica e mediale nel mondo degli interessi delle ultime generazioni, per farne occasione di palestra critica. A conclusione del campo, nella serata finale del GFF le due Giurie hanno assegnato il "Premio C.G.S. Percorsi Creativi" al film "Juniors", regia di Hugo P. Thomas per la categoria +13, mentre per la categoria +16 è risultato vincitore il film "Rock Paper Grenade" regia di Iryna Tsylil.

Chi vorrà, potrà consultare i lavori svolti dai ragazzi sui siti: www.cgsweb.it e www.sentieridicinema.it.

«L’esperienza fatta al Giffoni Film Festival 2023 deve continuare anche dopo in modo che le competenze che i ragazzi hanno acquisito – spiegano dal Cgs cittadino – le possano coltivare e mettere a disposizione dei propri coetanei. Per questo, il Cgs Cinecircolo XXI, con il supporto del Cineteatro Buonarroti di Civitavecchia, attiverà dei corsi di lettura cinematografica e degli stage su storia, tecniche e figure di spicco del cinema aperti ai ragazzi delle superiori e agli adulti».