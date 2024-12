CIVITAVECCHIA – Un omaggio alla festa degli innamorati e alla Venezia di Goldoni e subito dopo una commedia che fa ridere e riflettere. Dopo le tre apprezzatissime repliche di Nadia Rinaldi, “Senza santi in Paradiso”, il Nuovo Sala Gassman propone un weekend per tutti i gusti.

Questa sera alle 21 e domenica alle 19 spazio invece a una nuova commedia brillante, “Quasi mio marito”, per la regia di Nicola Pistoia, che vedrà in scena Giancarlo Fares e Sara Valerio. In un appartamento convive una giovane coppia alle prese con una domenica diversa dalle altre: è il giorno del matrimonio della sorella di Martina. Lei e Claudio sono pronti ad uscire ma la porta di casa si rompe e non possono più andare! Nell’attesa che il fabbro possa risolvere il problema, si parla, si scherza, ci si racconta e ci si scontra ed emergono segreti e scheletri nell’armadio… Insomma, quanto basta per suscitare ilarità e insieme riflettere sui problemi della coppia.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Domani, come sempre, ci sarà il “Giovedì pazzo”, con biglietti in offerta per alcuni degli spettacoli in programma a febbraio e marzo. Per informazioni telefonare al 328/1224154.

