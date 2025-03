CIVITAVECCHIA – La primavera che arriva potente. Il miracolo della vita che si rinnova. I colori della nuova stagione che vestono corpo a anima di gioia, leggiadria e speranza per tutti, in particolare per chi è in difficoltà. È tutto pronto per il coloratissimo “Gala di primavera – I Colori della vita”, conviviale di beneficenza a favore della Fondazione Heal, che si terrà venerdì 28 marzo, dalle 21, presso il ristorante Esterina in via Aurelia Sud n.25, ideata e promossa dallo stilista Franco Ciambella, socio onorario del Lions Club “Civitavecchia - Santa Marinella Host”.

Ospite della serata, che prevede una squisita cena di pesce, accompagnata dall’ottimo vino della Tenuta Tre cancelli per la generosa collaborazione di Maria Cristina Ciaffi, presidente della Pro Loco e sommelier dell’Associazione nazionale “Le donne del vino”, sarà la cantante Smooth jazz, Kiki Orsi. Il dress code sarà rigorosamente ispirato al colore. Cantautrice ed interprete, Kiki Orsi si esibirà in “Eklettica” e sarà accompagnata da Mario Zaccagnini alla chitarra: un abbraccio in musica, energia ed emozioni nuove che spazia tra i brani più famosi del pop internazionale e nostrano, dagli anni ’60 al soul, funky, jazz, rhythm’nd blues fino alla musica cantautoriale italiana e a brani scritti di suo pugno (www.kikiorsi.com). Insomma, un pot-pourri di musica per divertirsi e ricordare.

La serata a supporto della “Fondazione Heal” è organizzata dall’associazione culturale “Aquarius” con il patrocinio del club Lions diretto in questa annata dal dott. ing. Giancarlo Drosi, ed in interclub con i Lions Club della IV Circoscrizione, e con la generosa partecipazione di altre associazioni di servizio e culturali della città – Rotary, Fidapa – per contribuire in maniera fattiva al progetto benefico.

Il costo della cena è di € 60 (IBAN: 29F0832739040000000007750 - Associazione Culturale Aquarius).

Il ricavato della serata charity andrà alla “Fondazione Heal” che dal 2016 si occupa di finanziare la ricerca scientifica in campo neuro-oncologico pediatrico e delle patologie complesse. Attraverso progetti e iniziative, sostiene il lavoro di medici, biologi, operatori sanitari di alcuni centri di cura più importanti d’Italia, quali l’Ospedale “Bambino Gesù” di Roma, il Policlinico “Agostino Gemelli” e l’istituto neurologico “Carlo Besta” di Milano, e finanzia borse di studio in collaborazione con atenei d’eccellenza (www.progettoheal.com).

La realizzazione dell’evento, la cui veste grafica è di Valerio Mandrici, è possibile grazie alla collaborazione degli sponsor: Tenuta Tre Cancelli, Balloon party, Esterina ristorante & event, l’orafo Marco Mancini.