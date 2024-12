Domani pomeriggio alle 17 presso il teatro San Leonardo è in programma la proiezione ufficiale di “Four Seasons”, il cortometraggio che ha già avuto ampia risonanza anche nei media nazionali, in concorso ai David di Donatello 2024 e in oltre 80 festival internazionali, in finale all'International festival of short films on culture e tourisme (Iffc) di Mumbai, in India.

L'opera, scritta, diretta e composta dal maestro Michele Villetti nasce nell'ambito di un progetto proposto e coordinato dalla scuola Santa Maria del Paradiso di Viterbo, nell'ambito della didattica per i bambini e i ragazzi delle scuole elementari e medie. Dopo un anno di lavoro e prove, il cortometraggio è stato registrato a presa diretta, senza interruzioni, nel magnifico scenario della faggeta vetusta dei Monti Cimini (Patrimonio Unesco). Oltre 150 bambini, attraverso la body percussion e suoni gutturali, hanno riprodotto gli effetti sonori delle quattro stagioni accompagnati dal tappeto musicale di artisti di grande calibro, quali: Nicky Nicolai alla voce, Stefano Di Battista al sax, Dario Rosciglione al contrabbasso, Giovanni e Matteo Cutello al sax e tromba e Michele Villetti alla direzione d'orchestra. In fase di post-produzione il filmato è stato arricchito con incantevoli immagini landscape che rafforzano l'esperienza di un viaggio adeporico all'interno delle suggestioni delle quattro stagioni.

Hanno inoltre partecipato alla produzione del cortometraggio Riccardo Scorsino (drone operator), Bruno Carlini (sound engineer), Gianni Ricci e Massimiliano Milani (cameramen), Provideo Soc. Coop. (riprese), Bruno Paganelli (fotografia), Sara Gemma De Julio (grafica) e The Art Republic Foundation Studio (produzione). Nella trasmissione televisiva Bellissima Italia Generazione Green, andata in onda di recente su Rai2, Michele Villetti si racconta accennando anche alla sua esperienze che ha portato alla produzione di Four Seasons: «Anni fa stavo leggendo le confessioni di Sant'Agostino e mi sono imbattuto in un passo che cita che la verità è nella bocca dei folli e dei bambini. Dopo anni di ritiro dinamico ho avuto la fortuna e l'onore di entrare nel contesto della didattica, e mai avrei pensato di trovare così tanta bellezza. I bambini mi hanno riempito il cuore e questo detto che la verità è nella loro bocca è assolutamente vero. A tal punto che siamo riusciti addirittura a fare un progetto con 160 di loro. Con un anno di lavoro abbiamo ricostruito, con la "body percussion", suoni gutturali e così via, le quattro stagioni. È andato tutto alla grande».

La proiezione ufficiale di domenica 19 novembre sarà aperta dal talk condotto da Federico Meschini. Ospiti: Michele Villetti, Giulia Marchetti, Gianluca Zappa, Bruno Paganelli e Riccardo Scorsino. L'evento organizzato da Tuscia Art Lab, con il patrocinio gratuito del Comune di Viterbo e della Fondazione Carivit, è offerto da Punto Infissi, Centro Edilizia Mimosa e Balletti Park Hotel. Ingresso libero.

