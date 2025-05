CIVITA CASTELLANA - A partire dal 3 giugno prossimo, per visitare il Museo archeologico nazionale dell’Agro Falisco e Forte Sangallo, uno delle più prestigiose strutture militare del Rinascimento, sarà previsto un biglietto d’ingresso. L’introduzione del biglietto è stata approvata dalla Direzione regionale Musei nazionali Lazio con decreto n. 65 del 9 maggio 2025, dopo aver ricevuto il nulla osta dalla Direzione generale Musei del Ministero della Cultura. Essa si inserisce nell’ambito strategie di tutela, valorizzazione e fruizione dei luoghi della cultura nazionali promosse dallo stesso Ministero.

La decisione di introdurre un biglietto d’ingresso si basa sulla necessità di garantire la conservazione e la manutenzione del complesso monumentale, reperendo così risorse aggiuntive alla programmazione triennale degli interventi di tutela e di restauro dei luoghi della cultura nazionali, finanziati dal ministero della Cultura. Questo provvedimento è in linea con gli obiettivi prioritari individuati nell’atto di indirizzo del ministro della Cultura per il 2025–2027 (decreto ministeriale 21 gennaio 2025), che prevede, tra l’altro, la valorizzazione economica del patrimonio culturale e la promozione dello sviluppo culturale. La misura mira a migliorare la qualità della fruizione dei luoghi della cultura, garantendo al contempo la protezione e il decoro degli stessi, tramite l’attivazione di uno strumento volto anche a farne riconoscere il valore socio culturale.

Il costo del biglietto ordinario sarà fissato a 5 euro, con una riduzione a 2 euro per i cittadini dell’Unione Europea tra i 18 e i 25 anni, così come previsto dalla normativa ministeriale vigente per i musei e luoghi della cultura statali.

Inoltre, sarà disponibile un biglietto cumulativo di ingresso per il circuito museale dei musei archeologici nazionali del Lazio settentrionale, con il quale sarà possibile accedere a cinque luoghi straordinari: il Museo archeologico di Vulci e Castello dell’Abbadia (Canino, Viterbo), il museo nazionale etrusco di Rocca Albornoz (Viterbo), il museo archeologico nazionale dell’Agro Falisco e Forte Sangallo (Civita Castellana – Viterbo), il museo archeologico nazionale di Civitavecchia (Roma) e il museo archeologico nazionale di Tuscania (Viterbo), al prezzo di 15 euro, che consentirà un ingresso a ogni sito con validità di un anno a partire dalla data di acquisto, offrendo una opportunità unica per esplorare il fascino dell’antichità nel Lazio settentrionale.

Restano garantiti gli ingressi gratuiti per le categorie di visitatori previsti dalla normativa vigente, inclusi gli accessi per gli eventi che saranno organizzati negli spazi del complesso monumentale. Per consentire l’acquisto dei biglietti sul posto, è stato installato, all’ingresso del complesso monumentale, un totem che permetterà ai visitatori di comprare i biglietti con pagamento sia in contanti che con carte di credito. Sarà inoltre disponibile l’acquisto dei biglietti tramite l’app (Android / IOS) e la piattaforma musei italiani (www.museiitaliani.it/acquista-biglietto) attraverso i quali sarà possibile effettuare l’acquisto anticipato online, nonché verificare le informazioni aggiornate sugli orari di apertura del complesso monumentale. Tutte le informazioni saranno pubblicate e costantemente aggiornate sul sito web istituzionale della Direzione regionale Musei nazionali Lazio, sui canali social della Direzione e sui canali social dedicati del Museo archeologico nazionale dell’Agro Falisco e Forte Sangallo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA