“Forme e Colori nella Terra di Tuscia”, è in arrivo la diciassettesima edizione. La mostra concorso di artigianato artistico, a cura di Cna Artistico e Tradizionale, verrà inaugurata oggi, 23 aprile, alle ore 11 nella Sala Assemblee della Fondazione Carivit, a Palazzo Brugiotti, in via Cavour 67, a Viterbo.

Saranno presenti il presidente della Fondazione Carivit, Luigi Pasqualetti, il segretario generale della Camera di Commercio di Rieti - Viterbo, dott. Francesco Monzillo, l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Viterbo, Prof. Silvio Franco, la direttrice del Museo della Ceramica della Tuscia, dottoressa Silvia Valentini, il presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Alessio Gismondi, la presidente di Cna Artistico e Tradizionale di Viterbo e Civitavecchia, Cinzia Chiulli, e la segretaria della Cna di Viterbo e Civitavecchia Luigia Melaragni.

