ALLUMIERE - Da stasera a domenica tutti ad Allumiere dove scorreranno fiumi di birra e dove l'allegria, il divertimento, il buon cibo, la musica e il piacere di stare insieme la faranno da padroni. La Storica Contrada Nona, capitanata dal simpaticissimo e attivissimo presidente Stefano Ceccarelli, dará il via stasera alla 31esima edizione del "Festival della birra", manifestazione che da oltre trent'anni è il paradiso degli amanti delle bionde, delle scure e delle rosse: saranno distribuiti infatti birre di ogni genere.

Da stasera al 28 luglio la splendida location del Parco del Risanamento di Allumiere fará da cornice a quello che è l'evento più atteso dell'estate, tra tutte le sagre, la più divertente. In casa Nono sono tutti in fermento, a partire dalle fantastiche cuoche, le quali deliziaranno il palato dei visitatori con ricette a base di prodotti tipici del posto e sapranno accontentare davvero tutti i gusti di grandi e piccini. Fin dal suo esordio, 31 anni fa, il Festival della Birra è anche sinonimo di buon cibo: le cuoche e gli addetti alle quinte rendono questo Festival il paradiso di tutti i buongustai. Da sempre questa festa richiamoa mtissimo movimento: da tutto il comprensorio accorrono amanti delle birre, ma anche tante persone che vogliono passare una bella serata con i nonari che sono accoglienti, simpatici e travolgenti. Il menù proposto dalla Contrada rossoverde è molto vasto e prevede tartufo nero scorzone dei Monti dea Tolfa, Sua Maestà il cinghiale, succulente zuppe tipiche, la traduzionale e golosa trippa e tante altre leccornie. Oltre all'area ristorno, dove è possibile mangiare e ordinare con menù alla carta, il Festival della Birra da alcuni anni è attrezzato anche con un percorso street food, dove si potrà trovare una grande varietà di panini farciti e naturalmente Birra.

Per i più assetati lo staff ha scelto il meglio della gamma, birra chiara, scura e doppio malto direttamente dalla Germania. Il festival della birra sarà animato da musica dal vivo con canzoni italiane d'autore. Ad animare le tre serate ci saranno il mitico Vincenzo Bencini, i "Mezzi Divini" e il gruppo "Radici nel cemento". Sabato sera, poi, si faranno le ore piccole: tutti in pista da ballo col dj set e la voce del noto "Carlettolife", popolare personaggio ad Allumiere direttamente dal mondo di Instagram e Tiktok.

Il presidente Stefano Ceccarelli e tutto lo staff sono pronti ad attendere una grande folla e tutto il folto gruppo di contradaioli nonari sarà in prima linea a dare sollievo a questa grande ondata di caldo con gustosissimo birre fresche. I rossoverdi sapranno allietare accontentare tutti coccolano ogni avventore nel migliore dei modi. Ogni partecipante potrà scegliere se vivere la serata in movimento con lo street food o se rimanere seduto comodo degustando il ricco ed eccezionale menù nell'area ristoro. Per info e prenotazione per l'area ristoro chiamare Natalia al 3791193195 o a Sofia al 3465332161.

