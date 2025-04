CIVITAVECCHIA – "Fino alla fine del mondo": questo il titolo della Sacra Rappresentazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo che è promossa dalla parrocchia San Pio X di Civitavecchia, in collaborazione con la Compagnia Teatrale Excalibur. La Sacra Rappresentazione della Passione di Nostro Signore Gesù Cristo sarà messa in scena oggi pomeriggio in due orari: alle ore 18 e alle ore 21. Dopo il grande successo delle precedenti rappresentazioni, il comitato “Inno alla Gioia” continua il suo percorso verso la catechesi nella preparazione della Pasqua. “Fino alla fine del Mondo” sarà una rappresentazione completamente recitata con testi provenienti dalla Sacra Scrittura e canti.

«Ringraziamo i 60 e oltre figuranti che partecipano - spiegano gli organizzatori - il Gruppo Storico “Legio X Fretensis” di Tarquinia, tutte le persone che hanno collaborato nella preparazione di scenografie, costumi, oggettistica, organizzazione, il gruppo dei volontari dell’Associazione Nazionale di Polizia di Stato ANPS, di Civitavecchia, Majdi, per le meravigliose foto di scena, la Compagnia Teatrale Excalibur, il comitato del nostro “Inno alla Gioia”, il parroco padre Francisco Coronado Dominguez e il vice parroco padre Guillermo Andres Escobar Trujillo e tutta la comunità parrocchiale di San Pio X. In queste settimane di prove si sono unite idee, emozioni, collaborazione, gioia, allegria. Il tempo trascorso nello stare insieme è stato un momento per conoscerci meglio e vivere per lo stesso scopo. La convivialità che abbiamo vissuto ogni sera dopo le prove, ci ha aiutato ad apprezzare ancora di più il bello dello stare insieme inseguendo lo stesso obiettivo. E’ stata una grande gioia unire eterogenei gruppi di persone, gran parte dei bambini del Catechismo accompagnati dalle loro famiglie, “giovani pensionati” che hanno trovato in questo percorso un obiettivo comune per occupare il loro tempo, uomini e donne di diverse età ed estrazione sociale in un’unica famiglia con uno stesso scopo».

Una parte del Comitato Inno alla Gioia ha vissuto invece una fortissima esperienza in Spagna, curando balli e canti nella “Pasion”, svoltasi ad Olias del Rey (Toledo) lo scorso sabato 5 aprile alle ore 18,30 e alle ore 21,30, presso la Sede Provinciale degli Operai del Regno di Cristo, congregazione di cui fanno parte padre Paco e padre Andres". L'esperienza di preparazione della Sacra Rappresentazione e quella vissuta in Spagna hanno consentito a tutti i partecipanti di acquisire un importante bagaglio di fede, che poi è stato donato alla comunità della San Pio X. «Tutto questo ha consentito ad ogni persona che ha fatto parte di questo momento di interiorizzare importanti nuovi valori spirituali - proseguono gli organizzatori - al di là di ogni aspettativa è stata la partecipazione della comunità nell’assicurarsi un posto in prima fila per assistere alla messa in scena di questa rappresentazione».

Oltre alla Sacra Rappresentazione di oggi per Giovedì Santo, durante la visita all'Altare della Reposizione (comunemente conosciuto come Sepolcro) sarà possibile assistere ad una serie di quadri animati della Passione di Nostro Signore, così come è stato già realizzato per la serata delle pastorelle. Padre Paco (ideatore e principale promotore di queste iniziative) insieme a Padre Andres saranno protagonisti attivi della messa in scena della Passione e aspettano tutti per condividere questo percorso di fede.