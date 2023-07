MONTEFIASCONE - Al via domani la Fiera del vino numero 63. Pro Loco e Comune hanno infatti presentato il programma della manifestazione: si inizia alle ore 21 con l’inaugurazione e la sfilata del corteo storico e la rievocazione storica “L’Arrivo del Servo Martino” in piazzale Roma. Mercoledì alle 21 in programma lo spettacolo degli sbandieratori, a piazzale Mauri; mentre alle 22 si terrà il concerto del gruppo “Radio Bazar” (tribute band) tutto il meglio dei Matia Bazar, piazzale Roma. Giovedì 3 agosto dalle 9 alle 20 la seconda edizione di “Montefiascomix” nel saloni della Rocca dei Papi; mentre alle 21 la 13ª edizione della gara podistica in notturna organizzata da Avis, “Una Corsa Per La Vita”, con percorso cittadino di 8 km (ritrovo piazzale Roma alle 19,30). Alle 21,30 è in programma il concerto dei “Costa Volpara” (offerto da Avis), in piazzale Roma. E ancora: venerdì 4 agosto alle 17 lo “Street Est! Est!! Est!!!”, in piazza Vittorio Emanuele e corso Cavour. Alle 21,30 la “Gara delle Botti e Palio della Pigiatura” organizzati dal corteo storico, in via Cassia Vecchia e piazzale Roma. Alle 21,30, infine, musica itinerante della street band “Lestofunky” per le vie del percorso enogastronomico. Ma non finisce qui, perché gli eventi proseguono fino al 15 agosto. Sabato prossimo alle 8 spazio alla solidarietà con l’autoemoteca di Avis in piazza Vittorio Emanuele; mentre alle 18 si terrà la presentazione de“L’Affondamento della Marie la Cordelière”, nella sala conferenze della biblioteca comunale. Alle 21,30 il concerto di Alberto Rocchetti con Alex Masio, “Pianoforte e Comodino”, in piazza Vittorio Emanuele. Domenica si parte alle 10 con la sfilata del corteo per le vie del paese con arrivo alla basilica di San Flaviano e santa messa. Alle 22 la sfilata del corteo e la rievocazione storica, “La Morte di Defuk”, a piazzale Roma. Alle 9,30 la mostra “Est! Est!! Est!!! Vino e Medioevo”, a cura dell’artista Lhore, sala Leone X Rocca dei Papi. Lunedì 7 agosto alle 21 lo show cooking con Salvo Cravero del ristorante Olivo Country Club, in piazzale Frigo. Alle 22 il concerto di Marco Ligabue, a piazzale Roma. A seguire, martedì 8 agosto alle 21,30 lo show cooking con Andrea Pechini del ristorante Mactra, in piazzale Frigo; alle 21,30 il concerto del gruppo “Bee Live”, in piazza Vittorio Emanuele. Allo stesso orario il concerto della corale di Santa Margherita alla Rocca dei Papi. Mercoledì 9 agosto alle 18 il secondo raduno ciclistico “In Cantina con la Bici”, in collaborazione con l’associazione Babbo Bud: percorso di circa 35 km con partenza alle 19,15 da piazzale Roma, ristoro finale con il giro delle cantine. (Iscrizione ad offerta); alle 21,30 lo show cooking con Andrea Paoletti del ristorante sala degustazioni Da Luisa, in piazzale Frigo. Allo stesso orario il concerto del gruppo “L’Urlo di Sugar”, tribute band, piazzale Roma. Giovedì 10 agosto alle 21,30 il concerto “British Invasion” di Alex Masio in piazza Vittorio Emanuele; alle 22 “Calici Sotto le Stelle”, nei giardini Rocca dei Papi. Dall’11 al 14 agosto per le cantine della cittadina sarà presente il percorso enoico ‘In cantina con Defuk‘ per assaggiare i migliori vini locali. Venerdì 11 agosto alle 21,30 il concerto della scuola musicale “Euphonia”, in piazzale Frigo. Alla stessa ora concerto con “Gli SciROCKcati”, piazzale Roma. Alle ore 19,30 la degustazione enogastronomica per le vie del borgo, “In Cantina con Defuk”. Alle 10 l’inaugurazione della mostra di antiquariato, “Antiqua”, giardini Rocca dei Papi, (11-15 agosto, dalle 10 alle 20). Sabato 12 agosto alle 21,30 il concerto del gruppo “Queen On Fire”, tribute band, in piazzale Roma. Alle 19,30 la degustazione enogastronomica per le vie del borgo, “In Cantina con Defuk”. Domenica 13 alle ore 21,30 serata danzante con l’orchestra di Gianfranco Foscoli, in piazzale Roma; alle 9,30 la mostra d’arte “Est! Est!! Est!!! Vino e Medioevo” a cura dell’ artista Lhore, nella sala Leone X Rocca dei Papi; alle 19,30, infine la degustazione enogastronomica per le vie del borgo, “In Cantina con Defuk”. Lunedì 14 agosto alle 21,30 il concerto del gruppo, Trio Monti, stornellatori romaneschi e musica di cantautori romani, in piazza Vittorio Emanuele; alle 22 il concerto del gruppo “Caparezza le Teste di Modì”, piazzale Roma; alle 19,30 la degustazione enogastronomica “In Cantina con Defuk”. Martedì 15 agosto, infine, alle 21,30 il concerto con il gruppo “Le Pulci”, in piazza Vittorio Emanuele. Le cantine saranno aperte tutte le sere dalle ore 19,30 alle 00,30 con ampia scelta di street food e musica live lungo il percorso. E dopo la Fiera, tutti a ballare con musica e dj set presso piazzale Urbano V° – Rocca dei Papi. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito www.prolocomontefiascone.it.