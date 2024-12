TOLFA - Nuova mostra per l'eccezionale artista fotografa di Tolfa, Valentina Vannicola. Questo fine settimana Valentina Vannicola sarà presente con le sue opere "Filò" al prestigioso "Festival della Fotografia Italiana".

"Filò eØ un racconto per immagini che rimette in scena miti, storie e leggende di un paese bagnato dalle acque del Lago di Garda, San Felice del Benaco - spiega Valentina Vannicola - il filo conduttore del progetto eØ il rapporto indissolubile degli abitanti del luogo con la natura, vissuta come potenza immaginifica e preziosa, ma anche come forza da dominare e fare propria".

Sarà possibile vudtare quests imperdibile mostra allestita al Palazzo Giorgi di Poppi_AR

Tutte le informazioni sulle giornate inaugurali 14, 15 e16 giugno, gli eventi e le mostre sul sito del Festival. "Domenica 16 giugno - conclude Valentina Vannicola - alle 11.30, al Teatro Dovizi di Bibbiena, insieme agli altri autori parleremo dei progetti esposti in un talk condotto da Claudia loan".

