CIVITAVECCHIA – Vent’anni. Tanti ne sono trascorsi dall’organizzazione di un festival che, ancora oggi, è rimasto nei ricordi di molti civitavecchiesi. E finalmente Civitavecchia può tornare ad abbracciare gli artisti di strada. E stavolta l’obiettivo è quello di non farsi sfuggire l’occasione di istituzionalizzare l’evento e di costruirci attorno una progettualità in grado di generare un importante ritorno in termini turistici, oltre che culturali.

Nel weekend del 1 e 2 luglio, infatti, lungomare, Marina, porto e centro storico si vestiranno a festa, pronti ad ospitare il “Festival degli artisti di strada...sul mare”, con la direzione artistica di Pino Quartullo.

Due giorni dove Civitavecchia si trasformerà in un palco a cielo aperto, con ogni spazio valorizzato dall’arte che si interseca con la storia e l’architettura, per un colpo d’occhio che si preannuncia eccezionale. A fare da anteprima all’evento, due serate dedicate ai bambini: il 29 e 30 giugno, infatti, dalle 18 alle 20,30 ai giardini del Pincio saranno organizzati dei laboratori circensi a cura di Caro Circo Bus. Poi nel weekend il sipario si alzerà sul festival, che coinvolge anche scuole di danza, artisti locali, la banda Ponchielli, in quello che sarà «un momento di festa per tutti, un progetto comune - ha spiegato Quartullo - con spettacoli unici ed originali. Un punto di partenza importante». «Non è stato facile reperire i finanziamenti - ha sottolineato l’assessore alla Cultura Simona Galizia - ma ci abbiamo messo il massimo impegno, convinti delle potenzialità di un’iniziativa del genere». Iniziativa, come ribadito dal sindaco Tedesco, «caratterizzata da qualità e professionalità. Un’occasione irrinunciabile - ha aggiunto - Civitavecchia offre luoghi e spazi di rilevanza storica e architettonica lungo la Marina e nel porto storico con grande vocazione teatrale che permettono agli artisti ci potersi esibire senza montare palchi».

Dalle 18 e fino alle 24 gli artisti coloreranno quindi il centro cittadino e la Marina, regalando emozioni e divertimento. Il programma completo può essere scaricato dalle pagine social del festival.

