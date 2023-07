CIVITA CASTELLANA – Feste patronali 2023, sarà il comico Max Giusti l’ospite d’onore. Il poliedrico artista si esibirà nel suo spettacolo, previsto venerdì 15 settembre, in piazza Matteotti.

Tra le altre rappresentazioni in cartellone quella de La bottega della Chiacchiere con “Pensione O’Marechiaro”, e quella dei ragazzi della scuola XXV Aprile e della Dante Alighieri.

Cartellone ricco di eventi quello reso noto dall’amministrazione comunale per le feste dei santi martiri Marciano e Giovanni. Accanto alle celebrazioni religiose, molti ospiti e appuntamenti che abbracciano un pubblico molto vasto. Si inizia ad entrare nel clima di festa con l’accensione delle luminarie il 1 settembre.

Previsto per il 10 settembre il 5° Memorial Alessandro Panichelli, competizione di ciclismo amatoriale che vedrà impegnati gli atleti in un percorso di circa settanta km. Appuntamento in piazza Matteotti, partenza intorno alle ore 9. Protagonisti i giovani nelle giornate del 12 e 13, inizieranno il martedì i ragazzi della scuola elementare XXV Aprile con uno spettacolo musicale e teatrale, mentre il mercoledì nel pomeriggio si esibiranno quelli della scuola media Dante Alighieri e in serata i ballerini della Sinergy Dance Accademy.

Giovedì 14 il palco è per La bottega delle Chiacchiere, con il loro spettacolo teatrale “Pensione O’Marechiaro”, nella piazza comunale. Una commedia divertente che gioca con scanzonata irriverenza sui cliché del Sud e del Nord, con una sua piccola morale finale. Vari dialetti si mescolano con simpatia, aggiungendo quel guizzo comico in un susseguirsi di colpi di scena tra equivoci ed esilaranti battibecchi tra i personaggi dell’estroso hotel.

Previsto per venerdì 15 l’appuntamento con Max Giusti, comico, cabarettista, imitatore, conduttore e doppiatore italiano. La sua carriera inizia nei primi anni 90 con Stasera mi butto, per poi proseguire tra tv, ha recitato in Distretto di Polizia e Raccontami, teatro, tra i protagonisti di Aggiungi un posto a tavola con Pietro Garinei, e cinema, è sua la voce del cattivo Gru dei Minions. Terminate le repliche de “Il marchese del Grillo” al teatro Sistina, dove ha registrato il tutto esaurito, l’artista intratterrà il pubblico civitonico. Sabato 16 settembre riservato alle funzioni religiose, con la messa solenne alle ore 11 in cattedrale e la tradizionale processione e bengalata alle 21.30. Domenica 17 per tutto il giorno si svolgerà la fiera di merci e bestiame, mentre in serata i Nunseponnoguarda proclameranno i vincitori dei concorsi Balcone fiorito e quello fotografico, oltre ad animare la tombola. Chiusura all’Anfiteatro Falerii Veteres per lo spettacolo pirotecnico, alle ore 22.30. Per tutta la durata delle feste saranno presenti, nel centro storico, stand gastronomici a cura delle associazioni di carnevale. Fino al 1 ottobre sarà possibile visitare le opere degli artisti civitonici presso la chiesa di San Gregorio