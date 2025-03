CIVITA CASTELLANA - Dopo la terza domenica consecutiva di sfilate, si è chiuso ieri il concorso di gala del Carnevale storico civitonico che, assistito anche da un meteo clemente, ha fatto registrare numeri record tra figuranti e pubblico. Una gran folla di turisti ha animato il centro storico di Civita Castellana, una marea di persone che hanno visitato luoghi di culto, musei e siti archeologici durante tutto il fine settimana. «Decine i camper e i pullman arrivati nella nostra cittadina già dal pomeriggio di venerdì scorso, a dimostrazione di quanto il Carnevale sia volano di sviluppo anche turistico». Così, il sindaco Luca Giampieri. L’ultima sfilata è stata un tripudio di musica e colori con i ventotto carri, di cui tre di prima categoria e di straordinaria fattura, che hanno sfilato per tutto il pomeriggio di domenica 2 marzo. «La nostra storica manifestazione - aggiunge Giampieri - si chiuderà, come da tradizione, martedì grasso (oggi, ndr) con una grande festa di piazza che inizierà con musica e animazione nel tardo pomeriggio. A seguire la premiazione del concorso di gala e, per chiudere, il secolare rogo del Puccio, quest’anno realizzato dagli studenti del liceo artistico Midossi». Tutto ciò è stato possibile grazie all’enorme impegno di una macchina organizzativa imponente, guidata dalla Fondazione per il Carnevale storico civitonico e coordinata dall’assessore allo Spettacolo e turismo, Simonetta Coletta, con il supporto degli altri membri della giunta secondo le proprie competenze e degli uffici comunali. «Tutto è filato liscio senza particolari criticità - prosegue il primo cittadino -, grazie al lavoro incessante delle forze dell’ordine, polizia locale, degli addetti alla sicurezza, dei volontari e dei sanitari impegnati ogni domenica sul percorso fin dalla mattina. Una manifestazione di questa portata non sarebbe certamente realizzabile con le poche risorse a disposizione del Comune, ma l’impegno e il lavoro di questi ultimi anni hanno fatto sì che, per l’organizzazione del Carnevale, Civita Castellana potesse contare sul supporto del ministero della Cultura, della Regione Lazio e di tutti gli sponsor del territorio. In questo modo la Fondazione, strumento comune a tutti i più importanti carnevali d’Italia, che ci permette di organizzare e promuovere al meglio la tradizione del nostro territorio - spiega Giampieri - sta crescendo anno dopo anno e con lei la manifestazione». «Per questo non posso che ringraziare, oltre a tutti gli imprenditori che sostengono la kermesse, l’onorevole Mauro Rotelli e i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli - a cui si deve anche l’emendamento in variazione di bilancio regionale a sostegno dei quattro carnevali storici del Lazio -, presenti domenica alla partenza della sfilata davanti alla storica banda La Rustica».

L’appuntamento, adesso, è per domani, martedì 4 marzo, in piazza Matteotti per la grande chiusura del Carnevale storico civitonico.

