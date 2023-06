BOLSENA – A Bolsena dal 16 al 18 giugno batte forte un cuore verde. La Festa delle Ortensie non celebra solo la bellezza della “Hydrangea”, ma parla anche di agricoltura biologica, arredi per esterni, piante ornamentali da giardino e di tutto quello che è vivere in modo connesso con la natura.

All’ombra dei platani centenari dell’elegante viale Colesanti, oltre 50 espositori provenienti da varie regioni della Penisola e dall’estero daranno vita a uno degli eventi più importanti del settore florovivaistico italiano e più attesi dell’estate bolsenese. Un’occasione unica per ammirare le ortensie nel momento della loro massima fioritura e per immergersi nella bellezza della cittadina che dà il nome al più grande lago vulcanico d’Europa. “Quest’anno saranno presenti vivaisti specializzati ed espositori con un’offerta che spazia in vari settori: dall’arredo alle attrezzature da giardino, dai prodotti biologici alle piante particolari o di nuova introduzione, antiche e nuove cultivar – sottolineano dal Comune di Bolsena -. E poi ci sarà la “regina” della festa, l’ortensia, con i suoi colori che vanno dall’indaco all’azzurro, dal lilla al viola, dal violetto al fucsia, e dal rosa al rosso. Viale Colesanti, il nostro “viale giardino”, sarà per tre giorni luogo di incontro per appassionati e professionisti”. Organizzata dall’associazione Amici delle Ortensie, con il sostegno del Comune di Bolsena e la collaborazione della Pro loco Bolsena, la Festa delle Ortense festeggia la 25esima edizione con l’ingresso gratuito per tutti i visitatori.