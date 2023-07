CASTIGLIONE IN TEVERINA si prepara a rivivere uno dei momenti più tradizionali delle proprie origini, la Festa della Trebbiatura, che quest’anno è giunta alla 17esima edizione, organizzata dal comitato festeggiamenti Ss. Crocifisso 74/94 in collaborazione con la pro loco Castiglione, patrocinata dall’amministrazione comunale di Castiglione in Teverina. Ne danno notizia Leonardo Zannini, sindaco di Castiglione in Teverina, e Andrea Formica, presidente Comitato Festeggiamenti Ss. Crocifisso 74/94.

La manifestazione si terrà il 15 e il 16 luglio, nel centro storico e vedrà un’antica trebbia (donata dal comune di Civitella d’Agliano) posizionata in esposizione al centro di piazza Maggiore. Il programma propone giochi popolari e una gara di briscola, ripercorrendo le antiche usanze che caratterizzavano la vita contadina di un secolo fa.

Ricco è il menù della tradizione: antipasto dell’aia, rigatoni al sugo d’anatra, anatra arrosto, etc, piatti abbinati agli ottimi vini prodotti nel territorio comunale di Castiglione in Teverina.

Due giorni imperdibili in cui Castiglione in Teverina e i suoi abitanti accoglieranno tutti gli avventori in un’atmosfera che riporta indietro la mente al tempo che fu.