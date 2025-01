ROMA – Per celebrare la “Festa del Tricolore 2025”, la Fondazione Insigniti OMRI ha collaborato con i vertici di Italia 7 per una puntata speciale del programma di approfondimento Monitor, condotta da Gaetano D’Arienzo. Per garantire la massima visibilità, l’episodio andrà in onda questa sera alle ore 17:00, con repliche previste per domani, lunedì 6 gennaio, alle 00:30 e alle 23:00, e martedì 7 gennaio alle ore 18:30.

Durante l’episodio, interverranno il presidente della Fondazione OMRI, il prefetto Francesco Tagliente, e il narratore storico, prof. Michele D’Andrea, co-fondatore della Fondazione e presidente del Comitato Consultivo per le Questioni Onorifiche.

A unirsi a loro ci saranno figure di spicco come la governatrice del Distretto Lions 108 Tb, Patrizia Campari Faraci, e il governatore del Distretto Rotary 2071, Pietro Belli.

Interverranno inoltre il prefetto Luigi Viana, il tenore Cataldo Caputo e il questore Girolamo Di Fazio, esponenti dei comitati territoriali della Fondazione, rispettivamente di Torino, Bari e Catania.