BOLSENA - Tre giorni di celebrazioni a Bolsena per la “Festa del Sacro Cuore” e la “Giornata del ringraziamento”.

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre, la cittadina in riva al lago vulcanico più grande d’Europa sarà animata da iniziative ed eventi che uniscono religiosità popolare, tradizioni e folklore. Promossi dal Comitato organizzatore, in collaborazione con il Comune di Bolsena, le Parrocchie di Santa Cristina e del Santissimo Salvatore, la Pro loco Bolsena e il Clan club Val di Lago, i festeggiamenti rimandano alle peculiarità del territorio bolsenese: dall’agricoltura, con le sue eccellenze, alla pesca di lago, fino alla religiosità popolare con i suoi riti, simboli e linguaggi. Si parte il 13 ottobre, alle 15, in piazza Nassirya con l’apertura della mostra mercato delle macchine agricole e del mercatino dei prodotti agro-alimentari e dell’artigianato, per finire il 15 ottobre con una giornata ricca di appuntamenti. A piazza Nassyria, alle 9,30, si terrà il raduno il raduno di cavalli, macchine agricole e pescatori che sfileranno, dalle 11, nelle vie del centro per poi fare ritorno, alle 12, nella stessa piazza Nassyria, per la benedizione. Alle 10, nella chiesa del Santissimo Salvatore, sarà officiata la messa con l’offerta dei frutti della terra. lle 13, avrà luogo un grande pranzo conviviale per la “Giornata del Ringraziamento” (per informazioni telefono 338 2926418). Nel pomeriggio, alle 16, si svolgerà l’estrazione dei biglietti della tradizionale lotteria, che concluderà il programma delle celebrazioni.

